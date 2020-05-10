А.Твардовский. Василий Теркин. Читает Олег Табаков (1979)

А.Твардовский. Василий Теркин. Читает Олег Табаков

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Год производства: 1979

Эту поэму Александра Твардовского ждал триумфальный успех и всенародная слава, а ее главный герой стал выразителем народного духа и символом победы в Великой Отечественной войне.

Предлагаем вам посмотреть моноспектакль в исполнении актера театра и кино Олега Табакова. Читая поэму, Табакову удалось передать чувства и мысли простого бойца, а используя разные интонации, он убедительно разыгрывает сцены диалогов Теркина с генералом, со стариком, с сослуживцами.

ТО Экран, 1979 г.

Автор сценария – Олег #Табаков

Режиссер – Владимир #Храмов

Оператор – Валерий #Шаров

Художник – Марина #Крупнова

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u8QCayhxyIM