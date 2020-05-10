1985. Эрик Буве в Советском Союзе

Источник: https://humus.livejournal.com/7210762.html
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По моему мнению, стойкому человеку никакое несчастье не может дать повода прервать исполнение какой бы то ни было из его обязанностей.
— Марк Туллий Цицерон
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