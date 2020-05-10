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1985. Эрик Буве в Советском Союзе

10:03. 10 мая 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Москва. Площадь Революции


Москва. Без подписи


















Москва. Детская Центральная Балетная Школа




















На Транссибе







Источник: https://humus.livejournal.com/7210762.html

Метки: железная дорога, история, Москва, Россия, фото

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