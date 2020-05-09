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Владимир Путин объяснил желание некоторых стран переписать историю

12:40. 9 мая 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Известия

Попытки переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в некоторых странах и желанием взбодрить электорат. Об этом в пятницу, 8 мая, заявил президент России Владимир Путин.

«Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день, с тем чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться. Ставить нас в положение людей, которые должны испытывать чувство вины», — сказал Путин в фильме «Война за память», который вышел на канале «Россия 1».

Он отметил, что каждый россиянин должен быть благодарен своим предкам за тот подвиг, который они совершили и обеспечили будущее страны.

По словам президента, желание некоторых государств переписать историю связано с политической борьбой внутри той или иной страны и с целью привлечь внимание электората.

В то же время Путин считает, что риск возрождения нацизма существует, однако это никак не связано с историческими событиями. «Это имеет отношение к сегодняшнему дню. Это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему», — добавил президент.

Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Ранее в этот же день Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Он отметил, что у России нет и не может быть чувства вины за эту войну, так как страна потеряла во имя победы 27 млн граждан.

В феврале в рамках своего выступления на концерте в честь Дня защитника Отечества Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны. Он подчеркнул, что долг каждого помнить, какой ценой досталась победа и никому нельзя позволять перечеркивать эту героическую страницу в истории страны.

О том, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России, — в специальном проекте «Известий» «Историческое сражение».

Источник: https://nstarikov.ru/vladimir-putin-objasnil-zhelanie-nekotoryh-stran-perepisat-istoriju-115332

Метки: чит.клуб

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