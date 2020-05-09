Владимир Путин обратился к россиянам (ВИДЕО)

Сегодня, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России возложил цветы к Вечному огню.

Он поздравил россиян с Днём Победы, обратившись с такими словами: «Духовно-нравственное значение победы остается неизменным, это наша память и гордость».

Президент также заявил, что грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить, и объявил минуту молчания.

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