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Владимир Путин обратился к россиянам (ВИДЕО)

10:11. 9 мая 2020 111 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Владимир Путин обратился к россиянам (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России возложил цветы к Вечному огню.

Он поздравил россиян с Днём Победы, обратившись с такими словами: «Духовно-нравственное значение победы остается неизменным, это наша память и гордость».

Президент также заявил, что грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить, и объявил минуту молчания.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589004892

Метки: Новости

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13429 8323
    Maleos 9 мая 2020 в 10:49

    Просто послушайте, и посмотрите… Внимательно, очень внимательно…

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  • 30830 26796
    Вячеслав 9 мая 2020 в 10:52

    Интересно, а что бы первым делом сделал БеЗсмертный полк, если бы он чудесным образом воскрес?

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    1
  • 404 312
    Valeriy Bondarik 9 мая 2020 в 11:06

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Правильное, Хорошее, Правдивое Обращение Товарища Путина!
    * Молодец,Всё сказал Верно и Правильно!- ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
    …ВСЁ,что в ВИДЕО-ролике сказано и показано – Впечатляет!Молодцы!
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    ““““““““““““““`
    -> CСЛАВА СССР! СЛАВА Великому Советскому Народу! СЛАВА Великой,Священной Победе!!!
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 09-05-2020.

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    1
  • 9092 3425
    nikolay 9 мая 2020 в 11:20

    Оказывается наши дедушки и бабушки передали истоки души, чтобы предать Родину!

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