Владимир Путин обратился к россиянам (ВИДЕО)
Сегодня, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент России возложил цветы к Вечному огню.
Он поздравил россиян с Днём Победы, обратившись с такими словами: «Духовно-нравственное значение победы остается неизменным, это наша память и гордость».
Президент также заявил, что грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить, и объявил минуту молчания.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1589004892
Просто послушайте, и посмотрите… Внимательно, очень внимательно…
Интересно, а что бы первым делом сделал БеЗсмертный полк, если бы он чудесным образом воскрес?
Думаю, они выпороли бы своих внуков для начала, а потом спросили бы: вы, трусы и придyрки, за суверенитет своей страны биться будете?.. или будете блеять, что “всё равно ничего не сделаешь”?..
А с теми, кто во власти?
Что?!.. опять им отдуваться?!.. Ну, давай, покличем их, мошт встанут из могил, куда деваться, если потомки такие ушлёпки получились…
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Правильное, Хорошее, Правдивое Обращение Товарища Путина!
* Молодец,Всё сказал Верно и Правильно!- ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
…ВСЁ,что в ВИДЕО-ролике сказано и показано – Впечатляет!Молодцы!
[Нет сомнений в том,что Будущий Парад - Будет Грандиозный и Впечатлительный!]
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-> День Победы – Главный Праздник для КАЖДОГО ныне Живущего!
Так-как МЫ с Вами(ВСЕХ касается)- Живём Благодаря Победе СССР!!!
НАШ Великий,Советский Народ – Победил коллективный СБРОД!
СССР – Победив нацистов – Освободил не только себя,но и ВСЮ Европу – ВЕСЬ Мир!
Уважение,Благодарность и Слава – Нашему Великому Советскому Народу!
* Слава и Добрая Память Нашей(ТОГО Времени)Советской Армии и Руководству СССР!
*** СССР = Освободитель Мира от КОЛЛЕКТИВНОГО НАЦИЗМА!Люди Победили НЕЛЮДЕЙ!!!
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-> CСЛАВА СССР! СЛАВА Великому Советскому Народу! СЛАВА Великой,Священной Победе!!!
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 09-05-2020.
Оказывается наши дедушки и бабушки передали истоки души, чтобы предать Родину!