СПЕЦКУРС. Лекция №6. Первая помощь. Травмы, раны, кровотечение
Что такое сердечно-лёгочная реанимация? Как понять, что человек мёртв? Почему важно просить вызвать скорую помощь адресно? Чем помощь взрослому отличается от помощи ребёнку? Что делать, если человек подавился? Как помочь самому себе в случае, если затруднено дыхание? Что делать при сильном кровотечении? Как правильно помогать при переломах конечностей?
Источник: https://youtu.be/jGpjO2nxhuk
Если и у нас наступят времена тяжкие, то вот к этим людям стоит прислушаться…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=vozqLMNE38E&feature=emb_logo