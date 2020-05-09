Главная » Здоровье, Наука, События Настоящего

СПЕЦКУРС. Лекция №6. Первая помощь. Травмы, раны, кровотечение

10:33. 9 мая 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Что такое сердечно-лёгочная реанимация? Как понять, что человек мёртв? Почему важно просить вызвать скорую помощь адресно? Чем помощь взрослому отличается от помощи ребёнку? Что делать, если человек подавился? Как помочь самому себе в случае, если затруднено дыхание? Что делать при сильном кровотечении? Как правильно помогать при переломах конечностей?

 

Источник: https://youtu.be/jGpjO2nxhuk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Врачи против прививок
... тяжелейших инфекционных заболеваний. За первые сутки после публикации статью прочло... фактами, ссылками, свидетельствами от первого лица, при этом демонстрируя грамотность...неэффективных усилиях предотвратить их с помощью массовой вакцинации. Не существует ...
США начали информационную войну против России
..., нефти, газа, золотой фондстраны, финансовой помощи Новороссии и т.д. и...
Необъявленная война 2
...территориях России уже начинается зима. Первый мокрый снег обрушивает линии электропередач...порядка в городе и оказанию первой помощи при катастрофах. Правительству не на...(В Контактах видео: самая лучшая лекция Трехлебова «Законы Рита»). Манифест «Возрождение...
Специальный корреспондент. Провокаторы.
Замечательный фильм о провокаторах с хорошей аналитикой. Всем советую посмотреть. ИсточникИсточник http://via-midgard.info/
Суть Банковского процента
Союз граждан Украины успешно и планомерно развивается, что не может нас не радовать. ПГР и СГУ — две братские организации, ставящие перед собой одну и ту же цель: процветание нашего единого народа, восстановление Единства. С удовольствием предлагаю вашему...
Почему надо готовиться к большой войне. Часть 4
...Видите струю крови, которая из раны на ноге бежит прямо в...же говорят и данные из первой статьи по численности населения ...в СМИ, это в первую очередь послание лидерам всех остальных... победить. Поэтому «Аль-Каеда» рано или поздно обязана была трансформироваться...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)