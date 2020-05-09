СПЕЦКУРС. Лекция №6. Первая помощь. Травмы, раны, кровотечение

Что такое сердечно-лёгочная реанимация? Как понять, что человек мёртв? Почему важно просить вызвать скорую помощь адресно? Чем помощь взрослому отличается от помощи ребёнку? Что делать, если человек подавился? Как помочь самому себе в случае, если затруднено дыхание? Что делать при сильном кровотечении? Как правильно помогать при переломах конечностей?

Источник: https://youtu.be/jGpjO2nxhuk