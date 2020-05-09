Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 мая 2020

О том, что на подконтрольных Турции сирийских территориях есть проблема распространения коронавирусной инфекции, говорили давно.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Одними из первых начали бить тревогу местные жители, проживающие в окрестностях турецких наблюдательных пунктов на востоке и севере Идлибской зоны деэскалации, когда с разницей в несколько дней с них внезапно стали увозить турецких военнослужащих на медицинских автомобилях.

После этого появлялась информация о том, что среди протурецких боевиков были выявлены случаи заражения коронавирусом. Так, в середине апреля в госпитале Атма, где проходят восстановление боевики Сирийской Свободной Армии, и в населенных пунктах Найраб, Тефтеназ, Сармин провинции Идлиб, у подконтрольной Анкары бандитов был выявлен COVID-19.

7 мая стала поступать информация о том, что подразделениями войск химической защиты Турции были выявлены случаи инфицирования коронавирусной инфекции у 20 членов Сирийской Свободной Армии в городе Африн.

По словам местных жителей, около недели назад крупная группа протурецких боевиков прибыла из Турции в Африн, для пополнения отрядов местной военизированной полиции.

Местные утверждают, что многих бандитов готовят на военных объектах ВС Турции в окрестностях турецкого города Газинтеп. Там же располагается госпиталь, где проходят лечение как военнослужащие, так и многие боевики Сирийской Свободной Армии. Не исключено, что заболевание в Африн могли принести как раз прибывшие из Турции бандиты.

В связи со столь крупной вспышкой COVID-19 среди подчиненных боевиков, турецким руководством принято решение о срочном закрытии контрольно-пропускных пунктов «Онджукынар», «Джильвегизю», «Чобанбей», «Акчкале» и «Джейлаппынар». Более того, принято решение о запрете пресечения сирийско-турецкой границы в любом направлении.

Помимо этого, протурецкой администрацией Африна местным жителям приказано перейти на режим самоизоляции сроком на 21 день. Нарушителям карантина грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни. Меры конечно жестокие, но практически единовременная и крупная вспышка инфекции просто не оставляет протурецкой администрации другого выхода.

Ситуация и в самом деле страшная. Однако еще болей печальной для турецкого руководства она может стать, если выясниться, что боевики заразились не в Африне, а привезли болезнь из Турции, с одной из военных баз.

Если это так, то под угрозой заражения уже будут турецкие военные, и не один или двое, как на многочисленных постах на территории Сирии, а достаточно большое количество военнослужащих, которые могли контактировать с боевиками.

В этом случае руководству страны придется отложить реализацию своих оккупационных амбиций в Сирийской Арабской Республике, а всерьез заняться борьбой с пандемией у себя дома. В противном случае захватнические планы Турции попросту будет некому исполнять.

Читайте также: Взбешённые военные США решили отомстить России, начав вторжение в запрещённую зону Сирии (ФОТО)