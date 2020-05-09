Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 мая 2020
- 18:32 Летчики российских ВКС провели авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии.
- 18:08 Бомбардировка аэропорта Митига. 09.05.2020.
- 11:47 Посольство России в Турции по-особому отметило 9 Мая (ВИДЕО).
- 06:00 Из Турции с «короной»: смертельная опасность нависла над сирийскими боевиками.
Летчики российских ВКС провели авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии
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Бомбардировка аэропорта Митига. 09.05.2020
С утра 9 мая ВВС ЛНА нанесли серию концентрированных ракетных и авиаударов по аэропорту Митига в Триполи, выпустив более 80 ракет (. В результате, жители Триполи могли наблюдать огромные столбы черного дымы от горящего топлива.
Авиация Хафтара явно была нацелена на то, чтобы затруднить использование аэродрома для действий турецких дронов и оставшихся самолетов ПНС Ливии.
В результате были уничтожены цистерны с авиационным топливом, различная инфраструктура и сильно поврежден пассажирский лайнер.
В целом, атака стала ответом на усилившиеся удары турецких БПЛА в районе авиабазы Аль-Ватия на западе Триполитании.
На днях ВВС Хафтара также бомбили Мисурату, где попадания были не так уж далеко от дип.представительства Италии.
За последние дни стороны снова обменялись пафосными угрозами. ПНС Ливии объявило об очередной "решающем наступлении на базу Аль-Ватия" ( которое пафосно началось, но снова умылось кровью к северу от авиабазы, хотя от ударов по базе, Хафтар понес существенные потери, включая как минимум 1 систему ПВО "Куб"). Хафтар в свою очередь заявил о "скором успехе" антитеррористической операции в Ливии, хотя его войска как и ранее скованы на окраинах столицы и вынуждены удерживать растянутый фронт.
При всех громких и трескучих речах, а также активности авиации и дронов, в реалиях ливийской войны успехи стороны пока что весьма ограничены.
Приблизительная раскладка по силам ПНС Ливии с учетом сирийских наемников Эрдогана.
Атаки ПНС Ливии при поддержке Турции на Аль-Ватия, Бани-Валид и Тархуна нацелены на то, чтобы отбросить Хафтара от Триполи и консолидировать западную часть Триполитании. Хафтра же удерживая ключевые пункты, продолжает попытки добиться прогресса в южных кварталах Триполи.
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Посольство России в Турции по-особому отметило 9 Мая (ВИДЕО)
Коллектив Посольства России в Турции присоединился к всероссийской акции «Поём “День Победы”» и исполнил бессмертную песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова, которая давно уже стала нашим победным гимном.
Дипломаты с членами семей, соблюдая вынужденную социальную дистанцию, с балконов своих квартир спели «День Победы», многие держали в руках портреты своих родственников-фронтовиков.
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Из Турции с «короной»: смертельная опасность нависла над сирийскими боевиками
О том, что на подконтрольных Турции сирийских территориях есть проблема распространения коронавирусной инфекции, говорили давно.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Одними из первых начали бить тревогу местные жители, проживающие в окрестностях турецких наблюдательных пунктов на востоке и севере Идлибской зоны деэскалации, когда с разницей в несколько дней с них внезапно стали увозить турецких военнослужащих на медицинских автомобилях.
После этого появлялась информация о том, что среди протурецких боевиков были выявлены случаи заражения коронавирусом. Так, в середине апреля в госпитале Атма, где проходят восстановление боевики Сирийской Свободной Армии, и в населенных пунктах Найраб, Тефтеназ, Сармин провинции Идлиб, у подконтрольной Анкары бандитов был выявлен COVID-19.
7 мая стала поступать информация о том, что подразделениями войск химической защиты Турции были выявлены случаи инфицирования коронавирусной инфекции у 20 членов Сирийской Свободной Армии в городе Африн.
По словам местных жителей, около недели назад крупная группа протурецких боевиков прибыла из Турции в Африн, для пополнения отрядов местной военизированной полиции.
Местные утверждают, что многих бандитов готовят на военных объектах ВС Турции в окрестностях турецкого города Газинтеп. Там же располагается госпиталь, где проходят лечение как военнослужащие, так и многие боевики Сирийской Свободной Армии. Не исключено, что заболевание в Африн могли принести как раз прибывшие из Турции бандиты.
В связи со столь крупной вспышкой COVID-19 среди подчиненных боевиков, турецким руководством принято решение о срочном закрытии контрольно-пропускных пунктов «Онджукынар», «Джильвегизю», «Чобанбей», «Акчкале» и «Джейлаппынар». Более того, принято решение о запрете пресечения сирийско-турецкой границы в любом направлении.
Помимо этого, протурецкой администрацией Африна местным жителям приказано перейти на режим самоизоляции сроком на 21 день. Нарушителям карантина грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни. Меры конечно жестокие, но практически единовременная и крупная вспышка инфекции просто не оставляет протурецкой администрации другого выхода.
Ситуация и в самом деле страшная. Однако еще болей печальной для турецкого руководства она может стать, если выясниться, что боевики заразились не в Африне, а привезли болезнь из Турции, с одной из военных баз.
Если это так, то под угрозой заражения уже будут турецкие военные, и не один или двое, как на многочисленных постах на территории Сирии, а достаточно большое количество военнослужащих, которые могли контактировать с боевиками.
В этом случае руководству страны придется отложить реализацию своих оккупационных амбиций в Сирийской Арабской Республике, а всерьез заняться борьбой с пандемией у себя дома. В противном случае захватнические планы Турции попросту будет некому исполнять.
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