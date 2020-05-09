Шагнувшие в бессмертие: малоизвестные герои Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной высшей советской награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза — удостоились 11 657 солдат и офицеров Красной армии, 3051 — посмертно. Подвиги совершали на суше, море, в воздухе. Не все герои широко известны. РИА Новости вспоминает некоторых из них.

Танкист

Гвардии капитан Владимир Бочковский — настоящий ас танкового боя. За годы войны уничтожил 36 единиц вражеской бронетехники. Не раз был на волосок от смерти, четырежды тяжело ранен, пять раз горел.

Бочковский Владимир Александрович © Фото : Патриотический интернет- проект «Герои Страны»

Двадцать первого марта 1944-го замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой бригады капитан Бочковский лично повел бойцов в атаку — форсировал реку Требна и захватил плацдарм на вражеском берегу. Его танки превратили в груду металла 16 пушек противника, четыре штурмовых орудия и более 200 автомашин. На следующий день немцы контратаковали. И потеряли от огня советских машин три танка, пять минометов, до 50 бронеавтомобилей и взвод солдат. За эти бои Владимиру Бочковскому присвоили звание Героя.

Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки © РИА Новости / Николай Максимов