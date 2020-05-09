С Днем Великой Победы!
11:48. 9 мая 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Товарищи, поздравляю вас с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне!
Мы помним тех, кто воевал, трудился в тылу, терпя лишения, холод, голод, болезни, ранения. Мы помним, во имя чего они это делали. Символом свободы от фашистского рабства, стало красное знамя Победы над поверженным Рейхстагом в Берлине.
Мы видим, как хотят украсть у нас эту Победу. Как раздаются призывы к реваншизму, вытереть её из памяти, подменить или отменить совсем. Не выйдет! Мы всегда будем помнить героев- победителей и никогда не забудем предателей, убийц и их главарей!
Здоровья всем ветеранам-живой нашей истории, долгих лет жизни. А нам сил, как у них, мужества, здоровья, веры в Победу.
Успехов в боевой и политической подготовке. С Днем Победы! Ура!
Источник: http://pravosudija.net/article/s-dnem-velikoy-pobedy