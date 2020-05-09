С Днем Великой Победы!

Товарищи, поздравляю вас с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне!

Мы помним тех, кто воевал, трудился в тылу, терпя лишения, холод, голод, болезни, ранения. Мы помним, во имя чего они это делали. Символом свободы от фашистского рабства, стало красное знамя Победы над поверженным Рейхстагом в Берлине.

Мы видим, как хотят украсть у нас эту Победу. Как раздаются призывы к реваншизму, вытереть её из памяти, подменить или отменить совсем. Не выйдет! Мы всегда будем помнить героев- победителей и никогда не забудем предателей, убийц и их главарей!

Здоровья всем ветеранам-живой нашей истории, долгих лет жизни. А нам сил, как у них, мужества, здоровья, веры в Победу.

Успехов в боевой и политической подготовке. С Днем Победы! Ура!