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С Днем Великой Победы!

11:48. 9 мая 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Товарищи, поздравляю вас с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне! 
Мы помним тех, кто воевал, трудился в тылу, терпя лишения, холод, голод, болезни, ранения. Мы помним, во имя чего они это делали. Символом свободы от фашистского рабства, стало красное знамя Победы над поверженным Рейхстагом в Берлине. 
 
Мы видим, как хотят украсть у нас эту Победу. Как раздаются призывы к реваншизму, вытереть её из памяти, подменить или отменить совсем. Не выйдет! Мы всегда будем помнить героев- победителей и никогда не забудем предателей, убийц и их главарей!
 
Здоровья всем ветеранам-живой нашей истории, долгих лет жизни. А нам сил, как у них, мужества, здоровья, веры в Победу. 
 
Успехов в боевой и политической подготовке. С Днем Победы! Ура!

Источник: http://pravosudija.net/article/s-dnem-velikoy-pobedy

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