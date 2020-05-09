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С 1 июля 2020 года в Москве будет проводиться эксперимент по установлению правового режима, связанного с разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта

21:04. 9 мая 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"

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Экспериментальный правовой режим (ЭПР) устанавливается сроком на пять лет.

Закон определяет цели, задачи и основные принципы установления экспериментального правового режима, а также регулирует отношения, возникающие в связи с его установлением.

Правительство Москвы наделено полномочиями, в том числе по определению условий и порядка разработки и реализации технологий искусственного интеллекта, а также порядка использования результатов его применения.

Участниками эксперимента могут быть ЮЛ или ИП, зарегистрированные на территории Москвы, которые осуществляют или планируют осуществлять деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта.

Лицо приобретает статус участника экспериментального правового режима со дня включения его в реестр, который ведется уполномоченным органом.

В целях формирования стратегических направлений и мониторинга ЭПР, создается координационный совет. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен будет представить в Правительство РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство.

http://www.consultant.ru/docum...

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Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/

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