Россия приступила к реализации научного мегапроекта
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В новосибирском Академгородке начинается практическая реализация проекта СКИФ, самого совершенного синхротрона в мире, который позволит нашей науке увидеть то, что пока скрыто от человечества. Чем наша разработка отличается от знаменитого коллайдера, почему он срочно нужен новосибирскому центру вирусологии и биотехнологий «Вектор» и какие преграды могут возникнуть в ходе реализации – разберём далее.
Сербский клип: https://youtu.be/F5gWOfp5WUM