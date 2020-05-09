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Праздничные парады

10:40. 9 мая 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Видео сегодняшних парадов, которые в связи с ситуацией с коронавирусом проходят в урезанном варианте.
Единственный большой полноценный военный парад пройдет сегодня в Минске.
Главный парад в Москве перенесли (возможно, пройдет 24 июня в 75-ю годовщину Парада Победы 1945 года).
Как уже отметили некоторые, понадобилась эпидемия коронавируса. чтобы на 9 мая не закрывали фанерками Мавзолей.


Воздушный парад в Москве.


Воздушный парад в Ленинграде.


Воздушный парад в Хабаровске


Воздушный парад в Хабаровске.


Воздушный парад в Севастополе. Начало в 10-40


Военный парад в Минске. Начало в 11-00

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5853443.html

Метки: авиация, белоруссия, Видео, день победы, Ленинград, Минск, Москва, Россия, севастополь

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