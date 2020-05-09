Праздничные парады

Видео сегодняшних парадов, которые в связи с ситуацией с коронавирусом проходят в урезанном варианте.Единственный большой полноценный военный парад пройдет сегодня в Минске.Главный парад в Москве перенесли (возможно, пройдет 24 июня в 75-ю годовщину Парада Победы 1945 года).Как уже отметили некоторые, понадобилась эпидемия коронавируса. чтобы на 9 мая не закрывали фанерками Мавзолей.Воздушный парад в Москве.Воздушный парад в Ленинграде.Воздушный парад в ХабаровскеВоздушный парад в Хабаровске.Воздушный парад в Севастополе. Начало в 10-40Военный парад в Минске. Начало в 11-00

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5853443.html