Полеты «ночных ведьм»: как отважные летчицы наводили ужас на фашистов

«Ночные ведьмы» — знаменитый женский авиационный полк, сформированный в 1941 году. В нем служили девушки-студентки, в том числе Александра Акимова, совершившая более 700 вылетов. Юные летчицы самостоятельно подвешивали под самолеты бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 кг. Каждая за смену могла перенести около тонны боеприпасов. В мае 1945 года 22-летняя Александра Акимова уже была командиром полка. В конце войны она была представлена к званию Героя Советского Союза. «Летает исключительно смело, ни страшась не прожекторов, ни зенитного огня противника…» — написано в тексте характеристики к награде. «Известия» публикуют документы из архива Московского авиационного института, где до конца жизни преподавала легендарная летчица.

Штурман 46-го гвардейского

В 1941 году Советская армия несла колоссальные потери. Для военной авиационной техники срочно потребовались пилоты и инженеры. Поэтому в октябре был выпущен особый приказ о формировании женских авиаполков (рис.1).

Фото: МАИ рис.1

Легендарная летчица-штурман Герой Советского Союза Марина Раскова лично объезжала авиационные училища и отбирала курсантов в эти соединения. В одну из воздушных эскадрилий попала юная Александра Акимова. Она стала ведущим штурманом 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, который вошел в историю под названием «Ночные ведьмы».

— Александра Акимова училась до войны в педагогическом институте, — рассказал «Известиям» директор Музейно-выставочного комплекса МАИ Анатолий Жданов. — На фронте она сначала была штурманом, потом стала сама пилотировать самолет.

Штурман 46-го ночного бомбардировочного авиаполка Александра Акимова. Фото: МАИ

Летному делу Александра Акимова обучалась в городе Энгельс. Приходилось заниматься по 12 часов в сутки. По словам Анатолия Жданова, это был сложный период: девушки гибли ещё до военных действий попросту из-за неумения управлять летными аппаратами.

Машины из фанеры

Обучение проходило на легких самолетах модели У-2 (По-2), разработанных в 1928 году конструкторским бюро Поликарпова для первоначальной подготовки пилотов. У-2 имел ряд модификаций для применения в сельскохозяйственной, почтовой, медицинской и пассажирской авиации. На первый взгляд такие машины были мало пригодны для ведения боевых действий. Они летали на небольшой высоте со скоростью порядка 100 км/ч, что делало их легкодоступными мишенями для противника. Собранный на деревянном каркасе с фанерной и полотняной обшивкой самолет немцы поначалу презрительно прозвали «рус-фанер». Однако скоро фашистам пришлось изменить свое мнение.

Советские летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Руфина Гашева и Наталья Меклин на фоне самолетов У-2. Фото: TASS/Olga Shirnina/Mediadrumworld.C

— Самолеты По-2 (У-2) отличались поразительной живучестью , — рассказал «Известиям» авиационный эксперт Вячеслав Голубятников. — Сбить их было непросто. Конструкция из дерева и фанеры, разработанная для упрощения и удешевления производства, выдерживала сотни попаданий. Самолеты возвращались на свои аэродромы буквально изрешеченными. Легкость в управлении, доставшаяся этому ночному бомбардировщику от своего учебного прототипа, позволяла летчику и штурману уделять больше внимания точности нанесения бомбовых ударов.

Именно из-за того, что полеты на таких самолетах не требовали приложения больших физических сил, на них летали женщины, а не мужчины.

Свой первый боевой вылет в качестве штурмана У-2 Александра Акимова выполнила в 1943 году (рис.2, Карточка с боевым заданием). В это время полк принимал участие в прорыве оборонительных линий противника на реке Терек. Затем количество полетов росло с неимоверной быстротой: за одну ночь «ночные ведьмы» в среднем делали восемь-девять налетов на позиции врага.

рис.2. Фото: МАИ

Девушки самостоятельно подвешивали под самолеты бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 кг. Каждая за смену могла перенести вес, достигающий тонны.

«Однажды экипаж вернулся с задания на самолете, в котором было 30 пробоин, перебиты шасси, повреждены центроплан и фюзеляж, — пишет в своих воспоминаниях однополчанка Александры Акимовой Ирина Дрягина. — Летчики были уверены, что три дня им придется быть «безлошадными», однако их подруги-механики ввели самолет в строй за 10 часов!»

С ноября 1943 года полк «ночных ведьм» поддерживал высадки десантов на Керченском полуострове и участвовал в освобождении Севастополя и Крыма. А в июне-июле 1944-го сражался в Белоруссии, помогая освобождению Могилёва, Минска и других городов

Вышивка между боями

В боевой биографии Александры Акимовой было много моментов, когда от её действий напрямую зависела жизнь всего экипажа. Так, осенью 1943-го года во время ночной бомбардировки самолет, где она была штурманом, получил серьезные повреждения — нужно было производить вынужденную посадку на участок, буквально изрытый снарядами. Однако ей всё же удалось найти пригодную площадку. Во время приземления летчицы сильно ударились головами о приборные доски. Но, несмотря на полученные травмы, они уже через двое суток под обстрелами сумели добраться до своего аэродрома.

На всю жизнь «ночным ведьмам» запомнился декабрь 1944 года. Тогда полк действовал на территории Польши, участвовал в освобождении Августова и Варшавы. В одну из зимних ночей летчицы полка совершили 325 боевых вылетов, а сама Александра Акимова — 16. За доблесть и мужество штурман была удостоена благодарности Сталина.

Женщины-летчицы ни в чем не уступали мужчинам во время боевых действий. Однако, как рассказал «Известиям» историк фонда «Историческая патриотика» Александр Макушин, в бытовом плане им было гораздо сложнее.

Фото: МАИ

— В дневниковых записях летчиц 46-го полка рассказано о том, что в начале войны даже не было специальной женской формы, девушкам выдавали сапоги и одежду на несколько размеров больше, — сообщил эксперт. — Обмундирование приходилось ушивать, переделывать. Но женщина всегда остается женщиной, и даже на войне им хотелось хорошо выглядеть.

«В Белоруссии мы начали активно «болеть» вышивкой, и продолжалось это до конца войны, — вспоминала в своих дневниковых записях летчица Наталья Меклин. — Началось с незабудок. Ах, какие красивые незабудки получались, если распустить голубые трикотажные кальсончики и вышить цветочки на летних тонких портянках! Из этого можно сделать и салфеточку, и на наволочку пойдет. Эта болезнь, как ветрянка, захватила весь полк».

«Летает исключительно смело»

По словам историка Александра Микушева, про «ночных ведьм» ходила слава и среди немцев. Сбить летчицу из этого полка считалось у фашистов особенно престижным. Но и сами девушки были отнюдь не робкого десятка. О готовности умереть за Родину говорит тот факт, что до середины 1944 года экипажи летали без парашютов, предпочитая взять с собой лишние 20 кг бомб.

В мае 1945 года 22-летняя Александра Акимова уже была командиром полка. В конце войны она была представлена к званию Героя Советского Союза. В тексте представления к награде так сказано о штурмане: «Летает исключительно смело, ни страшась не прожекторов, ни зенитного огня противника… Лично за период боевых действий провела 680 боевых самолетовылетов, налетав при этом 805 часов. Сбросила по уничтожению мотомехчастей и живой силы противника 94 т бомбового груза. Точными бомбовыми ударами в стане врага было вызвано 122 сильных очага пожара, 178 взрывов и повреждено две переправы противника, взорвано два склада с боеприпасами, подавлен огонь трех батарей» (рис. 3, Боевая характеристика).

рис. 3. Фото: МАИ

15 октября 1945 года полк был расформирован, а большинство летчиц демобилизовано. Боевые потери составили 32 человека. И хотя они гибли за линией фронта, ни одна из них не считается пропавшей без вести.

Несмотря на представление к званию Героя Советского Союза, Александра Акимова так и не была награждена в период существования СССР. По словам Анатолия Жданова, документы затерялись где-то в Москве.

— По каким причинам так произошло, до сих пор неизвестно, — отметил он. — Видимо, это было решение каких-то чиновников. Свое высокое звание она получила лишь в 1994 году по ходатайству Советов ветеранов. Но это было уже звание Героя Российской Федерации (рис. 4). Однако для нее самой это было очень важно, знать и понимать, что страна по достоинству оценила её подвиг.

Александра Акимова. Фото: МАИ

После окончания войны Александра Акимова преподавала в МАИ. Умерла она 29 декабря 2012 года.

Биографии «ночных ведьм» прочно вошли в отечественную культуру. Были выпущены книги с мемуарами летчиц, им посвящали стихи, был снят художественный фильм «В небе «ночные ведьмы».

Награды нашли и других летчиц. За годы войны 24 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза.

Обложка: Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов

Источник: https://nstarikov.ru/polety-nochnyh-vedm-kak-otvazhnye-letchicy-navodili-uzhas-na-fashistov-115313