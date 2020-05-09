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“Подвиг Севастополя”

02:13. 9 мая 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Документальный фильм 1971 года "Подвиг Севастополя", посвященный обороне и освобождению города.
Много редкой документальной хроники. Качество конечно не очень.
Сегодня как раз отмечаем 76-ю годовщину со Дня Освобождения Севастополя, который у нас счастливо совпадает с Днем Победы.























































С праздником, Севастополь!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5852795.html

Метки: 1944, великая отечественная война, документальное кино, история, крым, праздники, севастополь

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