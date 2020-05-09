“Подвиг Севастополя”
02:13. 9 мая 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Документальный фильм 1971 года "Подвиг Севастополя", посвященный обороне и освобождению города.
Много редкой документальной хроники. Качество конечно не очень.
Сегодня как раз отмечаем 76-ю годовщину со Дня Освобождения Севастополя, который у нас счастливо совпадает с Днем Победы.
С праздником, Севастополь!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5852795.html
Лучшая песня про Севастополь
https://youtu.be/syw79gIFv5c