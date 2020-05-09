Онлайн Концерт „Песни Великой Победы”
19:10. 9 мая 2020 64 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Песни Великой Победы
Купился на заголовок. А оказалось, что данный концерт показывает всю глубину падения, которое уже давно случилось с современными деятелями эстрадного жанра. Одно исполнение песни „Тёмная ночь” – ярчайшее тому подтверждение.
Купился на заголовок. А оказалось, что данный концерт показывает всю глубину падения, которое уже давно случилось с современными деятелями эстрадного жанра. Одно исполнение песни „Тёмная ночь” – ярчайшее тому подтверждение.
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,,,Здравствуйте,,,
К большому(ГРОМАДНЕЙШЕМУ)С О Ж А Л Е Н И Ю,песню “Тёмная ночь” -
исполнили абсолютно НЕ ТЕ персонажи,а именно ДЕЯТЕЛИ нынешнего,
Т.Н.”эстраДНОго~жанра” – “такИМ”…Нельзя исполнять Такие песни!
["такИХ"...ПОДБИРАЮТ-СПЕЦИАЛЬНО...для...Извращения Сути Песни!]
…ЛИШЬ один ИХний…внешний ВИД…о МНОГОм говорит-КРИЧИТ…
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
_Не зря ведь в адрес НЫНЕшней,Т.Н.российской “эстрады” – Упрёков ВОДОПАДы!!!
ЭТА “эстрада” – РАЗЛОГАЕТ…она Морально-Ментально – НЕ укрепляет!
ЭТА “эстрада” – Памяти и Правде о Величии страны – НЕ способствует!
ЭТА “эстрада” – ИЕЗУИТСКИ “тВОРчески”…ВСЁ,своИМИ…”исполнениями” ОПОШЛЯЕТ!!!
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 09-05-2020.