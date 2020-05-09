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Онлайн Концерт „Песни Великой Победы”

19:10. 9 мая 2020 64 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Песни Великой Победы

Купился на заголовок. А оказалось, что данный концерт показывает всю глубину падения, которое уже давно случилось с современными деятелями эстрадного жанра. Одно исполнение песни „Тёмная ночь” – ярчайшее тому подтверждение.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5013086.html

Метки: война, войска, история, народ, народное творчество, победа, Россия, ссср

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 407 315
    Valeriy Bondarik 9 мая 2020 в 20:01

    ,,,Здравствуйте,,,

    К большому(ГРОМАДНЕЙШЕМУ)С О Ж А Л Е Н И Ю,песню “Тёмная ночь” -
    исполнили абсолютно НЕ ТЕ персонажи,а именно ДЕЯТЕЛИ нынешнего,
    Т.Н.”эстраДНОго~жанра” – “такИМ”…Нельзя исполнять Такие песни!
    ["такИХ"...ПОДБИРАЮТ-СПЕЦИАЛЬНО...для...Извращения Сути Песни!]
    …ЛИШЬ один ИХний…внешний ВИД…о МНОГОм говорит-КРИЧИТ…
    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
    _Не зря ведь в адрес НЫНЕшней,Т.Н.российской “эстрады” – Упрёков ВОДОПАДы!!!
    ЭТА “эстрада” – РАЗЛОГАЕТ…она Морально-Ментально – НЕ укрепляет!
    ЭТА “эстрада” – Памяти и Правде о Величии страны – НЕ способствует!
    ЭТА “эстрада” – ИЕЗУИТСКИ “тВОРчески”…ВСЁ,своИМИ…”исполнениями” ОПОШЛЯЕТ!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного.Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон.Канада. 09-05-2020.

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