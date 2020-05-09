Не ваша Победа // Злоба дня

Можно стараться соблюдать святость приближающегося праздника и не обращать внимания на новости, оскорбляющие его память. Тогда все ровно на день вспомнят, как звали дедушек-бабушек, на каких фронтах они воевали и даже как выглядели. Можно просто злорадствовать по поводу того, что в Петербурге пьяная женщина упала на Вечный Огонь и потушила его собой, публиковать новые свидетельства нашего общего оскотинивания. Тут вон в очередной раз прифотошопили фашиста на открытку, тут американский танк перепутали с советским.



Но это смех свиньи, разглядевшей в зеркале свинью. Она не понимает, что какой бы глубины ни подобрала себе грязь, в ней не спрячешься. перспектива – одна. И у либералов, и у патриотов-охранителей.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jZhDM1pbtfk