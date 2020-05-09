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Не ваша Победа // Злоба дня

09:25. 9 мая 2020 143 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Можно стараться соблюдать святость приближающегося праздника и не обращать внимания на новости, оскорбляющие его память. Тогда все ровно на день вспомнят, как звали дедушек-бабушек, на каких фронтах они воевали и даже как выглядели. Можно просто злорадствовать по поводу того, что в Петербурге пьяная женщина упала на Вечный Огонь и потушила его собой, публиковать новые свидетельства нашего общего оскотинивания. Тут вон в очередной раз прифотошопили фашиста на открытку, тут американский танк перепутали с советским.

Но это смех свиньи, разглядевшей в зеркале свинью. Она не понимает, что какой бы глубины ни подобрала себе грязь, в ней не спрячешься. перспектива – одна. И у либералов, и у патриотов-охранителей.


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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jZhDM1pbtfk

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