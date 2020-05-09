Главная » Вооруженные силы, Творчество

“Маршалы Победы”

22:22. 9 мая 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышли 10-я и 11-я серии документального проекта от МО РФ.
Серия "Маршалы Победы" посвящена как не трудно догадаться маршалам Победы, с упором на фигуры Жукова и Рокоссовского.
Серия "Непобедимая Япония на пути русского танка" посвящена разгрому империалитической Японии.





Также в цифровой прокат вышел документальный фильм "Волга в огне" посвященный подвигу речников-волжан во время битвы за Сталинград.
Смотреть можно здесь https://samarafilm.ru/2020/05/09/volga-v-ogne-smotret-onlajn/ (билет – 150 рублей)

Плюс еще читатели сообщают, что над Сталинградом запустили воздушные шары с плакатом "Родина-Мать зовет!" и портретами Сталина и Жукова.



Плюс еще разное.

1. Как случай на вокзале повлиял на судьбу послевоенного Минска – http://www.ctv.by/sluchay-so-stalinym-na-vokzale-kotoryy-reshil-sudbu-poslevoennogo-minska
2. Виртуальный воздушный парад в DCS ко Дню Победы – https://www.youtube.com/watch?v=sIhLx99jgvc&feature=emb_title (в этом году модная тема)
3. Россия синхронизирует с Китаем день окончания второй мировой войны – http://perevodika.ru/articles/1209141.html (китайцы о некоторых подтекстах смены даты с 2 на 3 сентября)
4. Плановое хозяйство СССР 1945 года. Журнал "Госплана СССР" за первые 6 месяцев 1945 года http://istmat.info/node/60881 (документально о том, что представляла из себя советская плановая экономика на завершающем этапе войны)

Тему "А может давайте не праздновать" и прочее, вроде очередного осквернения остатков мемориалу Коневу в Праге, оставлю на завтра.

Ну и праздничный салют в Москве.



Еще раз всех с Днем Победы!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5854848.html

Метки: 9 мая, великая отечественная война, Видео, день победы, документальное кино, история, праздники, сталин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Аллею Маршалов Победы открыли в Комсомольске-на-Амуре
...Комсомольске состоялось торжественное открытие Аллеи маршалов Победы. 11 постаментов с бюстами ...Олег Чурсин отметил, что Аллея маршалов Победы – единственная в своём роде ..., автор скульптур для Аллеи маршалов Победы Андрей Коробцов считает, что Сталина...
Про запрет портретов Сталина и маршалов Победы
...тему портретов Сталина и маршалов Победы на 9 мая.Один... с портретами Сталина или маршалов Победы. Аудитория у тебя большая,...не стоит "светить" портреты маршалов до начала движения, а ...Верховного Главнокомандующего на День Победы продолжаются.Впрочем, как ...
Сталинские маршалы – маршалы Победы
... сторон Сталина. Блестящая плеяда сталинских маршалов — одно из наиболее ярких тому... подтверждений. И эти маршалы не только прекрасно били врага... вернемся. А пока дадим слово маршалу Победы, чтобы он рассказал нам одну...
Сталин, Жуков, Рокоссовский: «Аллея Маршалов Победы» появится в Комсомольске-на-Амуре (+ФОТО)
... Комсомольске-на-Амуре появится «Аллея Маршалов Победы», которую украсит бюст товарища Сталина... и Леонид Говоров — вот наши маршалы победы, которые вели советский народ сквозь...
Внуки маршалов Победы объединяются в борьбе против ТНТ. Кто ещё поддержит?
... пояснил, что Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей... Конева. Очень символично, что наследники маршалов Победы сегодня ведут не менее важную...
Внук не пришел на подмогу маршалу, под началом которого геройски воевал дед
...со здания военкомата снесли барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову. ... — там националисты снесли бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Позже...администрацию Харькова, где снесли памятник Маршалу Победы Георгию Жукову, выяснить «правовую ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)