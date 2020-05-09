Главная » Политика, События

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

08:33. 9 мая 2020 55 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Фото: Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает RT.

«75 лет тому назад российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг великой победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира. Героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир», — говорится в послании.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что «стратегические и традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут беспрерывно укрепляться и развиваться в соответствии с требованием нового века».

«От всей души желаю, чтобы Вы и российский народ, наследуя традицию великой победы в войне, непременно достигли победы в борьбе за построение могучей России и пресечение распространения мировой пандемии — новой коронавирусной инфекции», — добавил лидер КНДР.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/51680-kim-chen-yn-pozdravil-putina-s-75-letiem-pobedy.html

Метки: в мире

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Интервью Путина руководителям СМИ
...популярных номеров газеты разных лет и современные выпуски .... Владимир Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ...".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ Ким Чен Ын свою партию выигралБыл... Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл, – ответил на него Путин....
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017
...общество и государство могут поздравить друг друга с выполненной...на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын осматривает новые ракетные ..., обнаружившие, что шесть лет назад Северная Корея пыталась ... rusvesna.su ВАЖНО: Советник Путина заявил, что Новороссию и ...
Илья Бронский. Сборная профессионалов допинга забеспокоилась. Американцы испугались отмены терапевтических исключений на Олимпиаде
...невероятной угрозе» со стороны Ким Чен Ына. https://meduza.io... США против России или Путин, своим выдвижением, поставит ...и поздравил ветеранов и тружеников предприятия с 85-летием завода... 11:21 …Сегодняшнее выступление Путина сделало картину полной. теперь ...
Где друзья России?
...подобное за последние несколько лет в отношении России, равно...бывшего соцлагеря. Остаётся только поздравить кремлёвских начальников за удачно... Кремлём антикорейской кампании США, Ким Чен Ын уже, наверняка, не...более чем. Воевать за Путина и интересы его друзей...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)