Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает RT.

«75 лет тому назад российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг великой победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира. Героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир», — говорится в послании.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что «стратегические и традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут беспрерывно укрепляться и развиваться в соответствии с требованием нового века».

«От всей души желаю, чтобы Вы и российский народ, наследуя традицию великой победы в войне, непременно достигли победы в борьбе за построение могучей России и пресечение распространения мировой пандемии — новой коронавирусной инфекции», — добавил лидер КНДР.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/51680-kim-chen-yn-pozdravil-putina-s-75-letiem-pobedy.html