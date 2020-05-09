Карантин эффективен

Анатолий Александрович, вы соблюдает режим изоляции?

Соблюдаю. То видео, что вы видели достаточно давнее. Я не высовываюсь из дому собственно с тех самых пор, как на сей счёт поступили распоряжения свыше. Мне это несложно. Потому что практически вся моя работа уже довольно давно (года два, а то и больше) ведётся дома. Из дому я и раньше высовывался далеко не каждый день. Так что в моей жизни практически ничего не изменилось.

Должен заметить, что такой же позиции придерживается большинство творческих-пишущих людей. В их жизни действительно мало, что поменялось. Потому что интеллектуальная деятельность предполагает такой именно довольно размеренный тип жизни.

Извините. Тут параллельно смотрю телевизор. Новости. Мелькнул такой титр, что из пяти подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких, четверо умирают. В связи с чем делается вывод, что эти аппараты не эффективны и опасны. На самом деле понятно, что к этому аппарату подключают только в крайних случаях, когда без него обойтись вообще невозможно. И соответственно это не аппараты опасны, а это только указывает насколько велика опасность самой болезни. И это показывает, как можно из верных данных делать неверные выводы. Если эти данные рассматривать в отрыве от других не менее важных данных. Это так к слову пришлось. Как одна из иллюстраций моей основной работы аналитика.

А должны ли другие люди соблюдать самоизоляцию? И возможно ли это в течение такого долгого срока?

Полной самоизоляции естественно не бывает. Хотя бы потому-что людям надо есть и пить. И мне тоже время от времени доставляют что-нибудь на дом.

То есть вы полная самоизоляция? Вы из дома не выходите на улицу?

Я да. Но ко мне то приходят. Поэтому самоизоляция не бывает полной и исчерпывающей. Но чем больше возможностей сократить круг общения, тем естественно меньше шансов заразиться.

Какие мировые практики карантинных мер по вашему мнению показали большую эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса?

Насколько мне известно, карантин придуман много веков назад. И в общем доказал свою достаточно высокую эффективность при самых разных заболеваниях…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/karantin-effektiven/