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Как перестать обижаться?

19:30. 9 мая 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Когда я перестала обижаться, меня перестали обижать. Скажете: такого не бывает. Как можно не обижаться, когда задели за «живое»? Если разобраться в истоках происхождения обиды, то, полагаю, обижаться станет незачем.

Итак, что же в нас сидит такого, что не позволяет нам простить своих обидчиков? Простить значит не оставить осадка в душе, продолжать свободно общаться с человеком. Или, если хотите, не общаться вообще, но в то же время относиться нейтрально, и не думать о нем плохо.

УЯЗВЛЕННОЕ САМОЛЮБИЕ.

Не оценили вас так, как мы этого хотели, или просто незаслуженно обвинили. Но мы-то знаем, что не такие уж и плохие. Вот и терзаем себя мыслями и проклятиями в адрес обидчика.

«Грызем» свою душу, уверяя себя в правоте. А стоит ли доказывать самому себе очевидное? Думаю, все согласятся, что это безполезное занятие. Каждый и так знает себе цену. Ну, а осудившему вас можно сказать: «Мне жаль, что вы так обо мне думаете», «Жаль, что мы не поняли — друг друга». И тем более не надо не занижать свою самооценку. Каждый просто остается при своем мнении.


ГОРДЫНЯ и САМОМНЕНИЕ.

Постарайтесь, отбросив чувство собственного превосходства, стать на сторону партнера. Помните: не в гордости сила человека, а в его великодушии. Обидчик, если он нормальный человек, как правило, сам осознает, что погорячился. Ну, а если он непорядочный человек, вы все равно таким ничего не докажите.

Перестаньте сами себя считать, что вы чем-то лучше других людей, у каждого из нас есть свои достоинства и недостатки.

Да и люди не любят гордых, высокомерных, заносчивых людей и относятся к ним негативно. Зачем вам портить из-за этого отношения с людьми? Не надо плодить врагов и недоброжелателей там, где их может не быть, они и так сами по себе появляются без нашей помощи.

Просто старайтесь хорошо думать о людях, ищите в них хорошее, а если его нет, то просто будьте равнодушны и отойдите от них. Каждый сам за свои недостатки даст ответ перед Богом.

НЕУМЕНИЕ ПРИЗНАВАТЬ КРИТИКУ и СВОИ ОШИБКИ.

К примеру, вам говорят: «Вы опоздали на работу. Вы сделали ошибку. У вас плохое настроение. Вы много едите. Вы толстый». Вы обижаетесь и злитесь не желая принимать действительное.

Учитесь мирно и спокойно, и даже с благодарностью признавать свои ошибки.

Это очень важное умение, оно очень помогает в жизни, избавит вас в будущем от более серьезных ошибок и проблем, помогает человеку развиваться и идти дальше, помогает сохранить семейные отношения и своих друзей. Согласитесь это не мало.

Научитесь отвечать «да». Того же «да» касаются любые упреки в вашу сторону. Как вы думаете, интересно ли будет собеседнику вас «жалить» и надолго ли его хватит, когда вы со всем соглашаетесь? Как правило все прекращается, и эти люди просто уходят от вас и уже больше к вам приставать не будут

НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ.

Нередко мы ожидаем от человека выполнения данных им обещаний, определенных действий, поступков, слов, совершенно не присущих ему в силу свойственных черт характера, такта, воспитания, образования…, обижаясь на неисполнение надуманного нами. Старайтесь на все смотреть как можно проще, не воображая того, чего нет. Не надо быть категоричным и требовательным, надо быть добродушным.

Вы же лично себе прощаете все ваши неудачи, ошибки, или то, что вы не успели сделать, нарушение своих планов, вот и ближним своим тоже учитесь всё по доброму прощать, и не требовать от них невозможного!

Не надо ничего ждать и требовать от людей. Люди есть люди, они могут забывать свои обещания или просто не способны их выполнить. Будьте Великодушны.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ.

На разных людей одна и та же ситуация оказывает разное воздействие. Дело вовсе не в том, кто что сказал и совершил, а как мы отреагировали, как восприняли информацию. Спокойное восприятие без раздражения — это всего лишь дело каждодневной «тренировки». И, по сути, мы сами принимаем решение — быть обиженными.

А многим из нас нравится быть обиженными и этой своей обидой что-то доказать своим ближним, настоять на своём. Это неправильно так в доме или в семье теряется мир. А мир дороже всего.

Многие люди не понимают того, что Мир душевный, покой это большой и особый Дар Божий! Люди настолько привыкли к покою, что не дорожат им и не ценят его и не Благодарят за это Господа.

Многие наивно думают, что покой и хорошее настроение в душе якобы появляются сам собой и Бог здесь вообще ни при чём, а между тем, если Господь по каким-либо причинам отнимает мир душевный от человека то человек сразу же, становится безпокойным, в него вливается уныние, тоска и он уже нигде не может найти себе места, ему становится плохо, даже дома ему тяжко.

Потому, давайте дорожить душевным миром и благодарить за это Господа, и всегда помнить, что если, на душе мир и доброта, то это значит, что Господь с нами.

А если не стало мира, в душе появилось обида, злоба, раздражительность, плохое чувство к людям, уныние это значит, что Господь нас оставил и к нам приступил диавол. Это значит, что мы совершили какой-то грех мы не правы.

Мир внешний тоже чрезвычайно важен для человека. Мир с соседями. Если соседи дурные люди, вы не сможете жить рядом с ними, они просто не дадут вам житья.

Если нет мира и хороших отношений на работе с коллегами и с начальством вы не сможете нормально работать и потому уволитесь. Потеряете свою работу.

Если нет мира и добрых отношений между родственниками, вы перестанете родниться и общаться с родней. А в одиночку, без помощи родни тяжело жить на земле.

А самое главное, если нет мира в семье, постоянно происходят: ссоры, скандалы и ругань – семья распадается, дети останутся без отца, жена без мужа, муж без семьи, жены и детей – всем будет плохо. Вот. Что такое, когда Бог оставляет семью и дом.

Это большая беда, которая ломает людей и многих губит. Мужья обычно спиваются, начинают гулять и блудить, жены тоже начинают искать любовников, дети, предоставлены сами себе и потому, попадают на улицу, в дурные кампании и портятся.

Господь сказал в Евангелие: «И как вы хотите, чтобы люди относились к вам – так и вы поступайте с ними».

Вы же внутри себя хотите, чтобы вас понимали и прощали.

Так и вы научитесь не обижаться и быстро мириться со своими ближними.
Научитесь прощать своих родственников и друзей, иначе вы их потеряете.


Екатерина Васильва.
Народная артистка России

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10134203.html

Метки: отношения, психология

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