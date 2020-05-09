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«Где ваши победители?!» — Белому дому напомнили о вкладе СССР в победу над нацизмом

23:30. 9 мая 2020 88 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
«Где ваши победители?!» — Белому дому напомнили о вкладе СССР в победу над нацизмом | Русская весна

После того, как Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию, пользователи соцсетей оставили сотни возмущенных комментариев под постом официального аккаунта администрации президента Дональда Трампа, напомнив о роли Советского Союза.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.

Пост Белого дома в Instagram

«Вы это увидели в своих военных фильмах? Спасибо за помощь в окончании войны, но лучше прекратите переписывать историю».

«Это не ваша победа. Победили наши деды. СССР».

Не удержался от комментария и известный российский рэппер Тимати: «Красавцы победили во Второй мировой, Блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят вы лучшие».

Другие пользователи попросили Белый дом не приписывать себе чужие достижения.

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«Где ваши победители?!» — Белому дому напомнили о вкладе СССР в победу над нацизмом | Русская весна
«Где ваши победители?!» — Белому дому напомнили о вкладе СССР в победу над нацизмом | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1589055305

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3518 2746
    Sergey64 10 мая 2020 в 10:40

    Тимати – красавЕц!
    “ПРОХОЖДЕНИЕ битвы под Сталинградом” и “Блокадный ПЕТЕРБУРГ”
    Ау, есть кто ниже?!

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  • 243 201
    Andrew Drozdov 10 мая 2020 в 11:27

    Это всё гримасы англо-саксонского права. Согласно этому праву победителем будет считаться субъект, выкупивший на победу авторские права. В американских мозгах сражения и битвы просто не находят места.
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