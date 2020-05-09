«Где ваши победители?!» — Белому дому напомнили о вкладе СССР в победу над нацизмом
После того, как Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию, пользователи соцсетей оставили сотни возмущенных комментариев под постом официального аккаунта администрации президента Дональда Трампа, напомнив о роли Советского Союза.
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.
Пост Белого дома в Instagram
«Вы это увидели в своих военных фильмах? Спасибо за помощь в окончании войны, но лучше прекратите переписывать историю».
«Это не ваша победа. Победили наши деды. СССР».
Не удержался от комментария и известный российский рэппер Тимати: «Красавцы победили во Второй мировой, Блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят вы лучшие».
Другие пользователи попросили Белый дом не приписывать себе чужие достижения.
Читайте также: Потасовка на Аллее Славы, одесситы несут цветы, их встречают бандеровцы и полиция (ФОТО, ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1589055305
Тимати – красавЕц!
“ПРОХОЖДЕНИЕ битвы под Сталинградом” и “Блокадный ПЕТЕРБУРГ”
Ау, есть кто ниже?!
Это всё гримасы англо-саксонского права. Согласно этому праву победителем будет считаться субъект, выкупивший на победу авторские права. В американских мозгах сражения и битвы просто не находят места.
Для американцев война закончилась не 9 мая 1945 и не в сентябре1945, а с реализацией плана “Маршалла”, сопутствующей колонизацией Европы и с развалом Британской империи. Вполне естественно изумление американцев “Мы же больше всех получили по результатам Победы, значит мы и победители”!
Цивилизационный разрыв не позволит понять американцам нашу точку зрения на гуманизм и справедливость! Право верхушки американского истеблишмента – право стервятников. И к нашей Победе они будут относиться как некий ловкач, присвоивший себе изобретение простого трудяги-изобретателя. Авторское право, мать его, – кто беспринципнее, тот и прав.