«Где ваши победители?!» — Белому дому напомнили о вкладе СССР в победу над нацизмом

После того, как Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию, пользователи соцсетей оставили сотни возмущенных комментариев под постом официального аккаунта администрации президента Дональда Трампа, напомнив о роли Советского Союза.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.

Пост Белого дома в Instagram

«Вы это увидели в своих военных фильмах? Спасибо за помощь в окончании войны, но лучше прекратите переписывать историю».

«Это не ваша победа. Победили наши деды. СССР».

Не удержался от комментария и известный российский рэппер Тимати: «Красавцы победили во Второй мировой, Блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят вы лучшие».

Другие пользователи попросили Белый дом не приписывать себе чужие достижения.

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