Бессмертный полк 2020. Онлайн
00:12 Абрамовский Константин Васильевич
00:40 Айзенман Цезарь Моисеевич
01:10 Алёхин Борис Константинович
02:11 Антипов Иван Венедиктович
03:20 Бабицкий Александр Эдуардович
04:04 Барабанов Алексей Константинович
04:50 Березовская Зинаида Феоктистовна
05:50 Божко Михаил Петрович
06:49 Васильев Павел Иванович
07:31 Гаврилов Василий Иванович
08:10 Годяев Алексей Григорьевич
08:38 Голещихин Григорий Васильевич
09:11 Гришин Николай Васильевич
09:58 Джурич Стоян (Сербия)
10:33 Емшанова Руфина Ивановна
11:35 Ефимов Сидор Липатович
12:04 Жимайлов Тихон Николаевич
12:38 Журжин Варфоломей Григорьевич
13:08 Заводчиков Николай Дмитриевич
14:18 Засорин Иван Михайлович
15:12 Зоран Маркович (Сербия)
19:25 Избицкий Иван Демидович
19:57 Йован Карадаглич (Сербия)
25:58 Калашников Михаил Никитович
26:13 Каменярский Фион Давыдович
26:42 Карпенко Алексей Емельянович
27:08 Кирейчик Борис Иванович
27:46 Коробицин Леонид Иванович
28:26 Кравцов Иван Прокофьевич
32:01 Кузьменко Трофим Павлович
32:22 Кулов Созирико Савкудзович
33:18 Куркова Марина Максимовна
34:00 Лазарев Михаил Павлович
34:35 Лапшин Сергей Георгиевич
35:06 Ларин Михаил Федорович
36:31 Липкань Ефим Григорьевич
36:54 Малыгин Андрей Константинович
43:18 Маслов Вениамин Семёнович
43:53 Михнович Григорий Амбросович
44:21 Модин Василий Андреевич
45:20 Мурзин Сагит Сафинович
46:17 Мухаметов Гарифзян Сафиуллович
47:51 Одинцов Геннадий Демьянович
49:07 Панфилов Алексей Павлович
50:28 Пашнин Константин Андреевич
51:35 Переворочаев Владимир Иванович
52:15 Поликанов Виктор Романович
52:57 Протасов Иван Федорович
53:31 Пупышев Дмитрий Николаевич
54:13 Рамайя Колачала Сита
55:10 Рублёва Анна Степановна
55:32 Рылов Михаил Андреевич
56:05 Рычков Игнат Павлович.
56:42 Рюмин Федор Андреевич
57:35 Сартаков Владимир Степанович
58:10 Слизкина Варвара Никифоровна
58:44 Слышкин Степан Яковлевич
59:14 Соколов Алексей Трофимович
1:00:05 Сосновский Василий Филиппович
1:00:33 Тележкин Константин Фёдорович
1:01:03 Федоров Петр Григорьевич
1:01:36 Цыбин Алексей Максимович
1:02:13 Чикало Михаил Степанович
1:03:35 Шишкин Александр Петрович
1:04:25 Шульгин Александр Николаевич
1:05:08 Шуроватова Раиса Александровна
Благодарим всех, кто прислал нам свои истории!