Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2020
- 13:17 Обстрелом ВСУ ранены пять мирных жителей Донбасса, из которых двое детей.
- 10:23 Трое жителей н.п. Голубовское (ЛНР) получили ранения. Украинские боевики применили ПТУР.
- 09:27 «Вата подняла голову!» — оккупанты в шоке от реакции мирного населения на Донбассе (ВИДЕО).
- 09:09 Жертвы обстрела Саханки.
- 05:48 Ветеран ВОВ: «Украинские нацисты будут уничтожены, и русские воины повторно освободят Киев» (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 На оккупированной Луганщине на обеспокоенных мирных жителей решили натравить СБУ (ФОТО).
- Вчера 21:43 Восемь мирных граждан ЛДНР получили ранения.Состояние госпитализированного ребенка стабильно тяжелое.
Обстрелом ВСУ ранены пять мирных жителей Донбасса, из которых двое детей
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Трое жителей н.п. Голубовское (ЛНР) получили ранения. Украинские боевики применили ПТУР
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«Вата подняла голову!» — оккупанты в шоке от реакции мирного населения на Донбассе (ВИДЕО)
Предлагаем вниманию читателей рассказ коллаборанта от первого лица. Коллаборант (на фото) живёт в Славянске, с безжалостного расстрела которого началась карательная операция майданных властей на непокорном Донбассе и пишет в соцсети под псевдонимом Александр Славянец.
«В селе Рай-Александровка Донецкой области вата подняла голову. Одно из подразделений ВСУ должно разместить в этом населённом пункте часть личного состава. С местными властями обо всём договорились.
В селе есть заброшенные дома, которые военные обещали привести в порядок. Кроме того, на добровольной основе некоторые жители захотели принять у себя военных.
Кипиш местные любители русского мира начали еще вчера, их предупредили о последствиях, но сегодня местная вата снова устроила в центре села мапет-шоу — свиньи в космосе. Выяснилось, что были угрозы тем жителям села, которые решили поселить военных у себя.
Сегодня я попал в Рай-Александровку, когда ватный шабаш около магазина уже закончился. Но некоторые наиболее упоротые там ещё остались. Для них нет, с***, войны. У этой балахманной, как на видео, есть исключительно коронавирус, которого она страшно боится, и считает, что военные занесут его в населённый пункт.
Потом эта курица призналась, что бегала на рехверендум (орфография автора — прим. РВ) и не видит в этом ничего плохого. Там потом ещё были и другие, которые открыто говорили, что ВСУ им в селе не нужны и пускай живут в лесу неподалёку. Россия для них не агрессор, патамушо (орфография автора — прим. РВ) у них там родные и, вообще, все братья, а мы тут воюем сами с собой.
Правда потом один ватник понял, что его могут привлечь к ответственности по статье 114–1 УК (помехи вооруженным силам — прим. РВ), и стал резко менять показания, заявив, что его у магазина не было и он пришёл за хлебом. Но у полиции есть полное видео, что он там был и к чему призывал.
А еще курица заявила, что скоро мы по-другому запоём. Что она имела в виду, я так и не понял. Скорее всего, ждёт наших мальчиков.
Если на этот показательный ватный демарш не будет никакой реакции, то они обнаглеют ещё больше!».
Выводы каждый волен сделать сам.
Отметим лишь, что на шестой год оккупации, без оружия и поддержки откуда бы то ни было, открыто высказываться против оккупационных войск — это, без преувеличения, мужественно.
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Жертвы обстрела Саханки
Жертвы обстрела поселка Саханка украинскими террористами.
"Зеленский – президент мира" (с)
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Ветеран ВОВ: «Украинские нацисты будут уничтожены, и русские воины повторно освободят Киев» (ФОТО, ВИДЕО)
Знаменитый военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска, взял интервью у участника Украинского народного трибунала по расследованию преступлений украинской власти против жителей Донбасса.
Владимир Константинович Шелудько — освободитель Киева, «пособник российских агрессоров и враг Украины» (так о нём сказано на пресловутом сайте «Миротворец»), почетный ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны, сержант-артиллерист, разведчик 240-й стрелковой Киевско-Днепровской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии, участник Украинского народного трибунала по расследованию преступлений украинской власти против жителей Донбасса.
Ветеран рассказывает о наиболее запомнившихся событиях войны с гитлеровцами, жизни в оккупации, зверствах эсэсовцев, своём участии в освобождении столицы Украины, о Дне Победы 9 Мая 1945 года. И выражает уверенность в том, что наследники немецких — украинские нацисты — будут полностью уничтожены, и мы, русские воины Великой Империи, повторно освободим Киев.
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На оккупированной Луганщине на обеспокоенных мирных жителей решили натравить СБУ (ФОТО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского из района н. п. Новотошковское с применением вооружения БМП-2 подвергли обстрелу н. п. Березовское.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
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Согласно указаниям командующего ОТГ «Север», с целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения РЭБ противника усилили свою деятельность по препятствованию работы БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Нашей разведкой зафиксирована работа второй мобильной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 30-й бригады по подавлению каналов навигации БЛА миссии ОБСЕ в районе н. п. Александрополье.
Кроме радиоэлектронного препятствования, украинские оккупанты осуществляют визуальный контроль за наблюдателями миссии ОБСЕ при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Вчера во время воздушного контроля за действиями патруля международной мониторинговой миссии в районе н. п. Луганское, боевиками 30-й бригады была предпринята попытка воздушного пересечения линии боевого соприкосновения. Вероятно, целью операторов БЛА являлось проведение воздушной разведки позиций Народной милиции.
Благодаря слаженности действий расчетов ПВО и станции РЭБ «Тритон М1», воздушный нарушитель был своевременно обнаружен и ликвидирован.
Вашему вниманию представлен сбитый беспилотный аппарат боевиков 30-й бригады ВСУ.
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Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку среди военнослужащих оккупационных сил, а также многочисленные жалобы местных жителей в районные и городские администрации по выводу военнослужащих из населенных пунктов из-за угрозы распространения коронавируса, командующим «ООС» принято решение о проведении разъяснительной работы с местным населением.
От достоверных источников нам известно, что в состав рабочей группы под руководством помощника командующего «ООС» по стратегическим коммуникациям полковника Бородавко входят пять офицеров штаба «ООС» и два сотрудника контрразведки СБУ.
Рабочей группе поставлена задача под легендой проведения разъяснительных работ о необходимости соблюдения жителями карантинных мероприятий устанавливать личности активистов протестных настроений с последующей передачей персональных данных установленных личностей в территориальный отдел СБУ «Луганской области».
Особое внимание поручено уделить жителям Майорска, Луганского и Светлодарского, от которых в адрес главы Луганской ОГА только за последние два дня поступило более двадцати коллективных жалоб с просьбой изолировать зараженных военнослужащих 59-й бригады ВСУ.
Обращаемся к жителям, проживающим на временно подконтрольных официальному Киеву территориях, не вступать в контакты с данными преступниками и помнить, что вся собранная украинскими военными информация может быть использована против вас и ваших близких.
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Помимо коронавируса и инфекционных заболеваний, увеличению количества небоевых потерь способствуют происшествия, связанные с установкой минно-взрывных заграждений.
В связи с бездумным минированием подконтрольной территории и отсутствием карт минных полей 6 мая в районе н. п. Крымское при следовании на наблюдательный пост подорвался на мине военнослужащий 93-й бригады солдат Дядюшкин А. В.
Примечателен тот факт, что днем ранее в районе подрыва нашей разведкой была зафиксирована работа саперной группы 93-й бригады по разминированию местности.
В результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк. Согласно донесению в ОТГ «Север», небоевая потеря представлена командованием бригады как полученная в результате якобы обстрелов со стороны Народной милиции.
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Из-за нарастающих конфликтов между представителями украинских СМИ и военнослужащими ВСУ командующий ОТГ «Север» вышел с предложением к командующему «ООС» заменить съемочные группы телеканалов «Украина», «5 канал», «Дом», «ICTV» и «Интер».
В настоящее время редакциями вышесказанных телеканалов проводится экстренная замена съемочных групп.
Кроме того, для координирования всех действий съемочных групп в штаб «ООС» прибыл начальник отдела 72-го Центра информационно-психологических операций капитан 3 ранга Щербинин, задачей которого является контроль работы съемочных групп в строгом соответствии с планом героизации украинских боевиков в преддверии 9 Мая.
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Восемь мирных граждан ЛДНР получили ранения.Состояние госпитализированного ребенка стабильно тяжелое
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