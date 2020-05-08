Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2020

Предлагаем вниманию читателей рассказ коллаборанта от первого лица. Коллаборант (на фото) живёт в Славянске, с безжалостного расстрела которого началась карательная операция майданных властей на непокорном Донбассе и пишет в соцсети под псевдонимом Александр Славянец.

«В селе Рай-Александровка Донецкой области вата подняла голову. Одно из подразделений ВСУ должно разместить в этом населённом пункте часть личного состава. С местными властями обо всём договорились.

В селе есть заброшенные дома, которые военные обещали привести в порядок. Кроме того, на добровольной основе некоторые жители захотели принять у себя военных.

Кипиш местные любители русского мира начали еще вчера, их предупредили о последствиях, но сегодня местная вата снова устроила в центре села мапет-шоу — свиньи в космосе. Выяснилось, что были угрозы тем жителям села, которые решили поселить военных у себя.

Сегодня я попал в Рай-Александровку, когда ватный шабаш около магазина уже закончился. Но некоторые наиболее упоротые там ещё остались. Для них нет, с***, войны. У этой балахманной, как на видео, есть исключительно коронавирус, которого она страшно боится, и считает, что военные занесут его в населённый пункт.

Потом эта курица призналась, что бегала на рехверендум (орфография автора — прим. РВ) и не видит в этом ничего плохого. Там потом ещё были и другие, которые открыто говорили, что ВСУ им в селе не нужны и пускай живут в лесу неподалёку. Россия для них не агрессор, патамушо (орфография автора — прим. РВ) у них там родные и, вообще, все братья, а мы тут воюем сами с собой.

Правда потом один ватник понял, что его могут привлечь к ответственности по статье 114–1 УК (помехи вооруженным силам — прим. РВ), и стал резко менять показания, заявив, что его у магазина не было и он пришёл за хлебом. Но у полиции есть полное видео, что он там был и к чему призывал.

А еще курица заявила, что скоро мы по-другому запоём. Что она имела в виду, я так и не понял. Скорее всего, ждёт наших мальчиков.

Если на этот показательный ватный демарш не будет никакой реакции, то они обнаглеют ещё больше!».

Выводы каждый волен сделать сам.

Отметим лишь, что на шестой год оккупации, без оружия и поддержки откуда бы то ни было, открыто высказываться против оккупационных войск — это, без преувеличения, мужественно.

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