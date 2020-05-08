Стал ли коронавирус причиной экономического кризиса в России. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Сегодня в быстро меняющемся мире изменился формат передачи «По-Стариковски». Пока эпидемия не пойдет на спад, спикеры будут общаться по средствам Skype, но от этого их диалог не становится менее интересным. На этот раз гостем программы Николая Старикова стал экономист Михаил Хазин, а главная тема дискуссии — экономический кризис в России. Стал ли коронавирус его причиной или же всему виной череда совершенно других фактов.

Михаил Хазин сравнил экономический кризис современной России с тем, что происходило 1929-1932 годах. Также спикеры проанализировали поведение Центробанка в сложившихся обстоятельствах и обсудили пути выхода из кризиса. Гость программы объяснил, почему раздача денег населению в период пандемии только поддержит экономику, и что может прийти на смену капитализму.

Автор: Сергей Петров

Источник: https://nstarikov.ru/stal-li-koronavirus-prichinoj-jekonomicheskogo-krizisa-v-rossii-nikolaj-starikov-fan-tv-115334