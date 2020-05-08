США могут начать поставки нефти в Белоруссию
Белорусский концерн «Белнефехим» взял курс на расширение числа поставщиков нефти в республику, в их числе могут быть и компании из Соединенных Штатов. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
«По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями», — отметил Тищенко.
По его словам, сегодня на рынке энергоносителей «в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно». «К тому же вместе с осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены её направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный, — отметил представитель концерна. — Заработали северное [из порта Клайпеды] и южное направления [Одесса], в завершающей стадии подготовки находится западная линия [порт Гданьска]». По его словам, все, что требует доработки, «поставлено в четкий график реализации, включая вопросы польского реверса и строительства перемычки Гомель — Горки (позволит связать два белорусских НПЗ — прим. ТАСС)».
Кроме того, указал Тищенко, на белорусских НПЗ «практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья». «Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии», — подчеркнул он.
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в четверг заявил, что тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нефтяной повестке. Он назвал среди новых партнеров по поставкам нефти Саудовскую Аравию и, возможно, США. Поставки могут осуществляться через Польшу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Ранее сообщалось, что Белоруссия в мае снизит импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.
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Источник: https://nstarikov.ru/ssha-mogut-nachat-postavki-nefti-v-belorussiju-115291
Ну что, это победа политики РФ, я щитаю. Ущемлять и душить нашего последнего союзника до тех пор, пока он не сбежит от нас сломя голову, куда глаза глядят. Похоже на то, что это было задание, полученное нашими олигархами от западных хозяев. И они его выполнили. А интересы России – кого они волнуют?