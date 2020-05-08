Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

США могут начать поставки нефти в Белоруссию

13:16. 8 мая 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: ТАСС

Белорусский концерн «Белнефехим» взял курс на расширение числа поставщиков нефти в республику, в их числе могут быть и компании из Соединенных Штатов. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями», — отметил Тищенко.

По его словам, сегодня на рынке энергоносителей «в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно». «К тому же вместе с осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены её направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный, — отметил представитель концерна. — Заработали северное [из порта Клайпеды] и южное направления [Одесса], в завершающей стадии подготовки находится западная линия [порт Гданьска]». По его словам, все, что требует доработки, «поставлено в четкий график реализации, включая вопросы польского реверса и строительства перемычки Гомель — Горки (позволит связать два белорусских НПЗ — прим. ТАСС)».

Кроме того, указал Тищенко, на белорусских НПЗ «практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья». «Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в четверг заявил, что тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нефтяной повестке. Он назвал среди новых партнеров по поставкам нефти Саудовскую Аравию и, возможно, США. Поставки могут осуществляться через Польшу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Ранее сообщалось, что Белоруссия в мае снизит импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.

Обложка: © twitter.com/belchemoil

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-mogut-nachat-postavki-nefti-v-belorussiju-115291

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайные пружины нового Украинского переворота
...появилась информация о том, что США могут начать поставлять Украине оружие. Это действительно... как только произойдет провокация, начнутся поставки летального оружия. А пока туда...Азербайджан. Если Азербайджан за счет нефти, то Белоруссия — просто за счет того...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
...to-stand-down-ballistic-missiles США могут нанести превентивный военный удар по...возможным нештатным ситуациям внутри США на случай начала войны с Ираном ... Украиной и Белоруссией, связанных с вопросами поставки нефти и нефтепродуктов. Все началось с претензий...
Семья народов незападных цивилизаций
...гг. ослабил мощь США, с которыми начали конкурировать не только ...в мире (эмбарго на поставку нефти введенное в 1973 году ...через Казахстан, Россию и Белоруссию в Европу, позволило бы ...показывающий с какими проблемами могут столкнуться в будущем интеграционные ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
..., когда в Госдепе США уже начал работать Д. Керри, ...позволит ей контролировать прием нефти в Европу. Общий объем...направлений, связанных с поставками через Белоруссию оружия албанским боевикам в...на большие предприятия, которые могут позволить себе отдавать 50 ...
«Все равно найдем выход»: Лукашенко громко пригрозил России
... Россией. Как считаете, его слова могут свидетельствовать о том, что уже... компании свои, Москва резко сократила поставки нефти в Белоруссию. По некоторым оценкам, именно... Украине между Минском, Евросоюзом и США началось примирение, в ходе которого отменили...
Краткая аналитическая справка по сделке ОПЕК+
... через который нефть поступает из Белоруссии в Польшу,...Садовская Аравия увеличит поставки нефти в США, это будет означать...могут эффективно изменить ситуацию с поставками на рынках нефти... ограничение добычи нефти, наконец начал объективно анализироваться,......

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3942 3162
    Антон 8 мая 2020 в 13:50

    Ну что, это победа политики РФ, я щитаю. Ущемлять и душить нашего последнего союзника до тех пор, пока он не сбежит от нас сломя голову, куда глаза глядят. Похоже на то, что это было задание, полученное нашими олигархами от западных хозяев. И они его выполнили. А интересы России – кого они волнуют?

    Ответить
    -1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)