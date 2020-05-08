США могут начать поставки нефти в Белоруссию

Белорусский концерн «Белнефехим» взял курс на расширение числа поставщиков нефти в республику, в их числе могут быть и компании из Соединенных Штатов. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

«По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями», — отметил Тищенко.

По его словам, сегодня на рынке энергоносителей «в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно». «К тому же вместе с осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены её направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный, — отметил представитель концерна. — Заработали северное [из порта Клайпеды] и южное направления [Одесса], в завершающей стадии подготовки находится западная линия [порт Гданьска]». По его словам, все, что требует доработки, «поставлено в четкий график реализации, включая вопросы польского реверса и строительства перемычки Гомель — Горки (позволит связать два белорусских НПЗ — прим. ТАСС)».

Кроме того, указал Тищенко, на белорусских НПЗ «практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья». «Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в четверг заявил, что тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нефтяной повестке. Он назвал среди новых партнеров по поставкам нефти Саудовскую Аравию и, возможно, США. Поставки могут осуществляться через Польшу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Ранее сообщалось, что Белоруссия в мае снизит импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.

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Источник: https://nstarikov.ru/ssha-mogut-nachat-postavki-nefti-v-belorussiju-115291