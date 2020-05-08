Последний причал БПК “Керчь” и подводной лодки Б-380
13:51. 8 мая 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
БПК "Керчь" и подводная лодка Б-380 в Инкерманской бухте.
БПК "Керчь 1974-го года постройки лишь недавно отогнали сюда, после того как было принято окончательное решение о разделке корабля на металл. Все-таки жаль, что проект корабля-музей так и остался не реализованным.
Б-380 (ранее называлась "Горьковский Комсомолец" и "Святой князь Георгий") 1981-го года постройки, списали уже давненько и последний раз она "прогремела" в истории с затоплением дока ПД-16, когда ее пришлось поднимать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5850686.html