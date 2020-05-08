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Операция “Акула 2020″

23:35. 8 мая 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по развитию ситуации в Венесуэле.
Операция по разгрому попытки переворота в Венесуэле называлась "Акула 2020"

1. Арестованным американцам Денману и Берри официально предъявлены обвинения. В первую очередь их обвиняют в терроризме, а также целом букете других преступлений. Так что термин американский террорист можно вполне официально разгонять.

2. В венесуэльских соц.сетях циркулируют сообщения, что российские ССОшники присоединились http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/expertos-rusos-se-incorporan-a-labores-de-rastreo-en-carayaca/ к операциям венесуэльских служб безопасности и FANB. 8 специалистов из РФ будут оказывать содействие с БПЛА и разведкой.
Российские военные уже провели инспекцию аэродрома Майкетия (который должны были захватить американские террористы) и как пишет местная пресса, уровень технического оснащения местного центра управления разведывательными БПЛА их не очень устроил, поэтому центр управления будет развернут в другом месте.Также есть заявленияl, что российские ССОшники также "работали в поле", помогая отлавливать разбегающихся участников заговора.
Первоначальные сообщения появились в Твиттере местного командования в Ла-Гуайра, но позднее были удалены. Позднее эти заявления официально отрицались.

3. Вброс про то, что сегодняшний рейс из Москвы в Каракас привез "еще больше наемников Вагнера" достаточно быстро был опровергнут, так как на самом деле самолет доставил большой груз инсулина (500 000 ампул) https://twitter.com/camilateleSUR/status/1258852144985387008

4. Официальные органы США продолжают всячески отрицать любую причастность государственных структур США к провалившемуся переворота. Новая линия защиты – пропихивание нарратива "Если бы действительно хотели, мы бы всем показали, как правильно свергать Мадуро" или "Мы бы не посылали маленькую группу, а вторглись туда армией". Отличные оправдания для "самого демократического государства". Между тем, 3 сенатора США уже официально потребовали объяснений от Генерального Прокурора США, главы Национальной разведки и от самого Помпео.





5. Венесуэла также официально обвинила в причастности к подготовке переворота американского дипломата Джеймса Стори, который сейчас является "временным поверенным" США в Венесуэле и который в логике Помпео должен был поднимать флаг США над посольством в Каракасе. Но не получилось, не фартануло. Также официально обвинен президент Колумбии Дуке, так как абсолютно все задержанные террористы признались, что проходили подготовку на территории Колумбии.

6. И касательно еще одной немаловажной детали. В страдающей от блокады Венесуэле, сделали в 10 раз больше тестов на коронавирус, чем в Бразилии.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5852504.html

Метки: венесуэла, империализм, мадуро, Россия, спецслужбы, США, южная америка

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