Миссия в Италии завершается

Казалось бы это было еще совсем недавно – первые сообщения о прибытии российских военных в Италию, истерика в атлантических СМИ и начало работы на севере Италии.И вот, работа завершена – все что можно обработали, где смогли – помогли. Миссия завершена и российские военные возвращаются домой, где им наверняка еще представится возможность применить полученный опыт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851274.html