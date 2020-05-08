Миссия в Италии завершается
15:49. 8 мая 2020 118 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Казалось бы это было еще совсем недавно – первые сообщения о прибытии российских военных в Италию, истерика в атлантических СМИ и начало работы на севере Италии.
И вот, работа завершена – все что можно обработали, где смогли – помогли. Миссия завершена и российские военные возвращаются домой, где им наверняка еще представится возможность применить полученный опыт.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851274.html
Счастливого пути, с возвращением домой!
Пиндосы один раз уже заслали наших военных куда подальше, чтобы не путались под ногами у ВОЗ, которая всё это время чем-то занималась в России, и это “что-то” не было борьбой с эпидемией… Куда теперь их развернут?..
К тебе и лохоху…Слово “дебил” обозначает одно-”сукас малый”.Остальные значения-это “дегенерат”.Такая градация.