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Миссия в Италии завершается

15:49. 8 мая 2020 118 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Казалось бы это было еще совсем недавно – первые сообщения о прибытии российских военных в Италию, истерика в атлантических СМИ и начало работы на севере Италии.
И вот, работа завершена – все что можно обработали, где смогли – помогли. Миссия завершена и российские военные возвращаются домой, где им наверняка еще представится возможность применить полученный опыт.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851274.html

Метки: Видео, военная медицина, Европа, италия, коронавирус, мо рф

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 10307 9001
    Руса 8 мая 2020 в 17:13

    Счастливого пути, с возвращением домой!

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  • 13416 8314
    Maleos 8 мая 2020 в 18:22

    Пиндосы один раз уже заслали наших военных куда подальше, чтобы не путались под ногами у ВОЗ, которая всё это время чем-то занималась в России, и это “что-то” не было борьбой с эпидемией… Куда теперь их развернут?..

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    • 16134 12212
      ЪMaleos 8 мая 2020 в 18:29

      К тебе и лохоху…Слово “дебил” обозначает одно-”сукас малый”.Остальные значения-это “дегенерат”.Такая градация.

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