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Из Венесуэлы с любовью

03:21. 8 мая 2020 168 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


У кого-то хорошее чувство юмора. ЦРУшникам отправили недвусмысленный привет.
Одного из американских террористов Айрана Берри, который на камеру давал показания, нарядили в кофту с надписью Moscow Russia. Видимо предположения об участие спецслужб РФ во всей этой истории не лишены оснований.



Как и Люк Денман, Берри сдал все и всех, на камеру подтвердил факт участия руководства США в попытке организации гос.переворота и подтвердил факт контракта с участием Гуайдо и руководителя ЧВК Silvercorp Джордана Гудро.
На Берри лежала координация действий внедряемых групп с Гудро, который занимался общим руководством операцией. Также Берри подтвердил, что целью был захват и вывоз Мадуро на территорию США, но если бы это не удалось, Мадуро необходимо было убить.
Берри показал https://twitter.com/telesurenglish/status/1258497370301628417, что целями американских террористов, помимо президентского дворца, была штаб-квартира венесуэльской спецслужбы SEBIN.
В случае успешного захвата аэропортов Майкетия и военного аэродрома Ла Карлота, самолеты должны были прибыть из США, чтобы забрать захваченного Мадуро или же вывезти исполнителей после его убийства.
Как заявил Берри, он не знал, что убийство президента Мадуро было незаконным действием.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5849926.html

Метки: silvercorp, венесуэла, Видео, гудро, колумбия, мадуро, Россия, спецслужбы, США, терроризм, фотографии, цру, ЧВК, южная америка, юмор

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