Дуров vs Дудь, Помощь — микрокредит, Официальная задница // Галопом по Европам #207

В этом выпуске:

- По стране 10669 новых случаев. В Москве и Подмосковье самоизоляция – до лета;

- ВОЗ попросила на борьбу с вирусом еще миллиард триста миллионов долларов;

- Глава Крыма Аксенов предложил отказаться от кондиционеров, поскольку на них, цитата, “оседают все эти болезнетворные микробы и бактерии”;

- По наблюдениям Набиуллиной, экономическая активность в стране стабилизировалась на пониженных уровнях;

- За последние недели граждане подали почти полтора миллиона заявок на реструктуризацию кредитов;

- Частные пенсионные фонды потеряли в коронакризисе почти 37 миллиардов рублей;

- Росстат отчитался об апрельском росте цен на 3 процента;

- ВТБ сделал ставку на доллар и не прогадал;

- Уральские Авиалинии на грани банкротства;

- Путин посоветовал Золотову закупить для Росгвардии новую спецтехнику;

- Видеоблог Дудя про прелести Кремниевой Долины внезапно откомментировал создатель Вконтакте и Телеграма;

- Директор челябинского торгового центра “Космос” получил от прокуратуры предупреждение за размещение в сообществе фотографию Гитлера под видом ветерана в рамках проекта “Имена Героев”;

- Протоиерея Смирнова подозревают в коронавирусе.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1y4cWIYOLNw