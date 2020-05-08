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Дуров vs Дудь, Помощь — микрокредит, Официальная задница // Галопом по Европам #207

21:27. 8 мая 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- По стране 10669 новых случаев. В Москве и Подмосковье самоизоляция – до лета;
- ВОЗ попросила на борьбу с вирусом еще миллиард триста миллионов долларов;
- Глава Крыма Аксенов предложил отказаться от кондиционеров, поскольку на них, цитата, “оседают все эти болезнетворные микробы и бактерии”;
- По наблюдениям Набиуллиной, экономическая активность в стране стабилизировалась на пониженных уровнях;
- За последние недели граждане подали почти полтора миллиона заявок на реструктуризацию кредитов;
- Частные пенсионные фонды потеряли в коронакризисе почти 37 миллиардов рублей;
- Росстат отчитался об апрельском росте цен на 3 процента;
- ВТБ сделал ставку на доллар и не прогадал;
- Уральские Авиалинии на грани банкротства;
- Путин посоветовал Золотову закупить для Росгвардии новую спецтехнику;
- Видеоблог Дудя про прелести Кремниевой Долины внезапно откомментировал создатель Вконтакте и Телеграма;
- Директор челябинского торгового центра “Космос” получил от прокуратуры предупреждение за размещение в сообществе фотографию Гитлера под видом ветерана в рамках проекта “Имена Героев”;
- Протоиерея Смирнова подозревают в коронавирусе.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1y4cWIYOLNw

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