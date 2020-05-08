Что было бы, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ?
О чем умалчивают восточно-европейские русофобы
Получив огромные территории по решению СССР, эти страны называют нас оккупантами. Но во что превратилась бы карта Европы, не подари СССР тысячи километров территорий тем самым странам, что сейчас называют нас оккупантами. И откажутся ли они от этих земель?
Вроцлав — один из самых туристических городов Польши. Всюду толпы народу с фотоаппаратами, в дорогих ресторанах яблоку упасть негде, таксисты заламывают безбожные цены. У входа на Рыночную площадь колышется транспарант Вроцлав — настоящее польское очарование.
Однако, ещё в мае 1945 г. Вроцлав звался Бреслау и до этого 600 лет подряд Польше не принадлежал. День Победы, именуемый сейчас в Варшаве как начало коммунистической тирании, добавил в состав Польши немецкую Силезию, Померанию, а также 80% Восточной Пруссии. Об этом никто не заикается: то есть тирания тиранией, а землицу мы себе приберём.
Разберемся, как выглядела бы сейчас карта Европы, если бы наши экс-братья на Востоке остались без помощи «оккупантов»?
В 1945 г. Польша получила городаБреслау, Гданьск, Зелёна-Гура, Легница, Щецин, — говорит Мачей Вишневский, польский независимый журналист — СССР отдал также территорию Белостока, при посредничестве Сталина мы обрели спорный с Чехословакией город Клодзско. У нас считают: раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа, когда СССР забрал Западную Белоруссию и Западную Украину, несправедливым, а вот передачу Сталиным полякам Силезии и Померании как раз справедливой, оспаривать это нельзя.
Сейчас модно говорить, что русские не освободили, а захватили. Интересная получается оккупация, если Польша бесплатно получила четверть Германии: причём за эту землю пролили кровь сотни тысяч советских солдат. Даже ГДР упиралась, не желая отдавать полякам Щецин — вопрос с городом был окончательно решён только в 1956 г. под нажимом СССР.
Оккупацией сильно возмущается и Прибалтика. Стоит вспомнить: нынешнюю столицу Вильнюс Литве тоже подарил СССР; литовское население Вильнюса тогда составляло 1%, а польское и белорусское — большинство. СССР вернул в состав республики город Клайпеду (прусский Мемель), принадлежавший литовцам в 1923-1939 гг. и аннексированный Третьим рейхом. Руководство Литвы ещё в 1991 г. осудило пакт Молотова-Риббентропа, однако как Вильнюс Польше, так и Клайпеду ФРГ никто не вернул.
Украина, устами Яценюка объявившая себя жертвой советской агрессии наравне с Германией, вряд ли отдаст полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-Франковском и Тернополем (эти города были включены в состав УССР в 1939 г.), Румынии — Черновицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии — Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г.
Румынские политики не прекращают дискуссий насчёт справедливости аннексии Молдавии Советским Союзом в 1940 г.
Разумеется, давным-давно забыто: после войны именно благодаря СССР румыны получили назад провинцию Трансильванию, которую Гитлер забрал в пользу Венгрии.
Болгария же при посредничестве Сталина оставила себе Южную Добруджу (ранее владение той самой Румынии), что подтвердилось договором от 1947 г. Зато сейчас об этом в румынских и болгарских газетах не говорится ни единого слова.
Чехия убрала памятники советским солдатам, и объявила, что День Победы знаменует замену одной диктатуры другой, — рассказывает чешский историк. — По настоянию СССР Чехословакии вернули Судетскую область с городами Карловы Вары и Либерец, где 92% населения составляли немцы. Западные державы на Мюнхенской конференции в 1938 г. поддержали аннексию Германией Судет, протестовал только СССР.
Поляки отторгли от Чехословакии Тешинскую область и после войны не хотели её отдавать, настаивая на референдуме. После давления СССР на Польшу и поддержки чехословацкой позиции был подписан договор, Тешин возвратили чехам, закрепив договором от 1958 г. Спасибо за помощь СССР никто не говорит — видимо, русские обязаны лишь одним фактом своего существования. Всем мы раздарили земель, никого не забыли — и нам за это сейчас плюют в лицо.
Мало кому известно о погроме, который новые власти учинили на возвращённых территориях. Из Померании и Судет было изгнано 14 миллионов немцев. Если жители Кёнигсберга (ставшего советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то в Польше и Чехословакии — 2-3 месяца, а многим немцам дали всего 24 часа на сборы, разрешив взять лишь чемодан вещей, и сотни километров заставили идти пешком.
Не стоит об этом упоминать, замечают в мэрии города Щецин (Польша) — Такие вещи портят хорошие отношения с Германией.
Нам любой мелочью тычут в лицо, а немцев грех обижать. Лично меня в данном вопросе интересует справедливость. Дошло уже до шизофрении: когда человек в Восточной Европе говорит, что победа СССР над нацизмом — освобождение, его считают дураком, предателем.
Давайте начистоту. Если последствия 9 мая 1945 г. — это плохо, незаконно и ужасно, то и другие действия СССР в тот период ничем не лучше. Разве могут быть хорошими решения тех, кто принёс тиранию на вашу землю? Поэтому, Польше надлежит отдать Силезию, Померанию и Пруссию назад немцам, Украине вернуть свою западную часть полякам, Черновцы — румынам, Закарпатье — венграм, Литве отказаться от Вильнюса и Клайпеды, Румынии — от Трансильвании, Чехии — от Судет и Тешина, Болгарии — от Добруджи.
И тогда всё будет абсолютно честно. Но куда там. Нас кроют на чём свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах, однако в сталинские подарки вцепились мёртвой хваткой. Иногда так и хочется представить: любопытно, что бы произошло, отбрось СССР Гитлера ровно до своих границ и не загляни в Европу дальше?
Что сейчас осталось бы от территорий тех стран, которые спустя 73 года после Победы называют своё освобождение советскими войсками оккупацией? Ответ, впрочем, до крайности прост — рожки да ножки.
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Источник.
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Лично я думаю, не доработал товарищ Джугашвили…
Смять их нужно было…
И англов перепохать…
Машина была мощная!