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7 причин не переезжать в США

00:26. 8 мая 2020 50 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Классика ЕЖГ.
Эмигрировавший из России Павел Дуров разоблачает "поравалильщиков в США".

7 причин не переезжать в США

Недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. В нем предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США.
Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя “маленькую Россию”.
В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать и о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже – 7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.

1. Полицейское государство

Несмотря на имидж страны свободы, США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки. Как я рассказывал, мы в Telegram тоже сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году.

2. Недоступное здравоохранение

Система здравоохранения США – неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу – это выходит дешевле. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находится на первом месте по ожирению среди развитых стран. Возможные причины этого – слабо регулируемая пищевая промышленность, низкая культура приема пищи и стресс.

3. Ограниченность культурной жизни

Кремниевая долина – это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско,– тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско – единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города.

4. Посредственное среднее образование

Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран). Все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, – этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия.

5. Высокие налоги

США – страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. При этом США – единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну. Паспорт Соединенных Штатов – это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в какой точке земного шара Вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но – как показал печальный пример Олега Тинькова – и это не всегда работает. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США, а в странах вроде ОАЭ и вовсе равны нулю.

6. Дороговизна разработки

Кремниевая долина – место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса. Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии.

7. Слабые перспективы рынка в XXI веке

Американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, – и это было обосновано. Тогда США предоставляли собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда.

В последние годы это уже не так: самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В качестве примера можно привести TikTok с 800 миллионами пользователей, или Telegram с 400 миллионами активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в 10 миллиардов долларов. Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Не случайно доля индийских пользователей в Telegram превышают долю пользователей из любой другой страны. Мы рады, что наша штаб-квартира расположена относительно недалеко от этой страны, а не на обратной стороне земного шара.

Заключение

США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты.
Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости.

https://te.legra.ph/7-prichin-ne-pereezzhat-v-Kremnievuyu-dolinu-05-07 – цинк

Прискорбно, но вариант эмиграции на Брайтон-Бич не рассмотрен. Дуров явно скрывает ПРАВДУ об Америке. Дудь срочно должен снять фильм "Брайтон – родина нашего страха".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5849690.html

Метки: дуров, США, эмигранты, юмор

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