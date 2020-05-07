Уничтожение спутников с самолета: Россия реализовала давнюю задумку СССР
17:57. 7 мая 2020 198 просмотров Один комментарий Опубликовал: jackomb
В очередной раз на просторах Интернета появились снимки, на которых российские истребители-перехватчики МиГ-31 несут на подвеске ракету, внешне напоминающую 79М6 «Контакт» - боевой компонент советского комплекса «Крона». Это косвенно подтверждает тот факт, что давний замысел СССР полностью реализован, а Россия получила своего рода «космический зонт»
Источник: https://topcor.ru/14474-unichtozhenie-sputnikov-s-samoleta-rossija-realizovala-davnjuju-zadumku-sssr.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Недавно снимки публиковали, с одного носителя такую пачку спутников закинули пиндосы что прочертили строкой второй Млечный путь. Тем что у мигов на подвеске можно сбивать только пик пик образца 57 года. А за то чем реально можно спутники стереть нашего патриота и его сына там посадят как Бута, а тут посадят его папу маму и внука за хакерские атаки на Касперского. Недавно смотрел немцы у генерала Свободы который двумя зэками тут командовал в заложниках держали трицать родственников десять убили. Вот это деловой подход и тогда Миги с Катюшами и не нужны .