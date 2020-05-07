Сводки от ополчения Новороссии 07 мая 2020
- 17:01 Глава ДНР выступил с прямым обвинением Зеленского.
- 16:20 Положение в 57-й бригаде ВСУ критическое: сводка с Донбасса.
- 15:11 Подлая атака ВСУ, есть погибший — экстренное заявление Армии ДНР.
- Вчера 23:05 ДНР: Шесть лет батальону “Восток” — летопись мужества и героизма.
Глава ДНР выступил с прямым обвинением Зеленского
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о новом витке агрессии Украины против жителей Донбасса, который несёт в дома мирных жителей горе и лишает здоровья детей.
«Украина ужесточила обстрелы территории Донецкой Народной Республики, цинично целясь в дома мирных жителей Республики.
Сегодня от разрыва снарядов ВФУ в селе Саханка ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет.
Три дня назад ранения получили три девочки и один взрослый.
Совсем недавно от гранаты, сброшенной с БПЛА, погибла девушка из Горловки.
Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям.
В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Любые миротворческие заявления киевских политиков лживы, их опровергает кровь, слезы и страдания детей, гибнущих и получающих ранения от украинских снарядов.
Украина продолжает терроризировать население Республики, особенно рьяно это делая перед дорогими нам праздниками, в этот раз — в канун Дня Победы. Такие действия осуществимы для украинских вооруженных формирований из-за попустительства и безразличия мирового сообщества!
Мы требуем соответствующей реакции на такие циничные нарушения правил ведения войны и других норм гуманитарного права.
Очередное игнорирование фактов ранения детей откроет окно Овертона по использованию жестокости и безнаказанности военных преступников.
В преддверии Дня Победы над фашизмом еще раз призываем не допустить даже возможности повторения таких трагических уроков истории».
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Положение в 57-й бригаде ВСУ критическое: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 14 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из различных типов гранатометов район поселка шахты им. Гагарина г. Горловки.
На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 54-й бригады Майстренко открывали огонь по районам н. п. Ясиноватая, Жабичево, Сигнальное, Еленовка, пос. шахты «Трудовская» и аэропорта г. Донецка с применением 82-мм миномётов, вооружения БМП, различных типов гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела пос. шахты «Трудовская» г. Донецка с применением вооружения БМП повреждено домостроение по адресу: ул. Мамина Сибиряка, д.57 а.
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады по приказу преступника Зубанича вели огонь из 120-мм и 82-мм миномётов и противотанковых гранатомётов по районам н. п. Октябрь, Саханка и Сосновское.
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кащенко, Мишанчука, Майстренко, Марченко и Зубанича.
Нами продолжают фиксироваться небоевые потери в подразделениях ВСУ в зоне «ООС».
Нашей разведкой отмечается, что вчера в 20:35 в ходе обстрела из 82-мм минометов с направления н. п. Широкино боевиками 10-й бригады в направлении н. п. Саханка произошел разрыв мины в канале ствола миномета.
Эта информация подтверждается нашими источниками в соединении, которые отметили, что в результате разрыва мины двух боевиков оглушило и один военнослужащий — солдат Вакалюк — получил тяжелые ранения. В ходе его эвакуации в 61-й ВМГ в г. Мариуполь горе-вояка скончался от потери крови.
При этом как нам стало известно, что на место происшествия оперативно прибыла съемочная группа украинского телеканала «5 канал» в сопровождении офицера тактической группы спецопераций штаба ОТГ «Восток» младшего лейтенанта Дрига для подготовки постановочного сюжета по обвинению НМ ДНР в нарушениях режима прекращения огня с интервью военнослужащих и местного населения, якобы очевидцев обстрела.
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По данным нашей разведки, в 57-й бригаде отмечена работа командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского в сопровождении комиссии ОТГ «Восток» в связи с критичным положением дел в соединении по фактам заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих, которых уже насчитывается более 50 человек, а также в связи с бегством трех военнослужащих, которые подорвались на своих минах.
К тому же прибывшая комиссия крайне обеспокоена ситуацией с добровольно перешедшим на нашу сторону Капицким, о чем командованию ВСУ стало известно только благодаря СМИ.
В ходе работы комиссии подтверждено игнорирование командованием бригады мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Выявлено, что средствами индивидуальной защиты военнослужащие не обеспечены, в местах компактного проживания санитарная обработка не проводится, отсутствуют средства дезинфекции.
Отдельно комиссией отмечено, что места, подготовленные для обсервации военнослужащих, служат только для показухи — военнослужащие в них не содержатся.
К тому же в расположении бригады Сырскому попались двое военнослужащих с явными признаками алкогольного опьянения.
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В ходе подведения итогов работы комиссии Сырский указал на неисполнение командиром бригады Мишанчуком своих должностных обязанностей, а также отметил, что бегство военнослужащих из соединения — это результат отсутствия контроля состояния дел в подчиненных подразделениях со стороны командования соединения.
Направив силы на геноцид мирного населения востока Украины, украинское руководство не замечает своих проблем на западе.
Венгерское руководство планомерно проводит мероприятия по созданию платформы для выхода Закарпатья из состава «незалежной».
Напомним, что в Закарпатье проживает более 150 тыс. этнических венгров и ежегодно Венгрия перечисляет 300 миллионов гривен на поддержание венгерской культуры и образования в регионе.
К тому же наблюдается открытое переориентирование населения Закарпатья на Венгрию.
Жителям Украины по упрощенной процедуре выдаются венгерские паспорта, что позволяет им работать за границей и получать европейскую пенсию, выкупаются закарпатские земли, происходит поддержка бизнеса и оказывается гуманитарная помощь.
В рамках оказания помощи в борьбе с Covid-19 в апреле 17 больниц региона получили аппараты искусственной вентиляции легких, более 100 тысяч масок, защитные костюмы, очки и дезинфицирующие средства на сумму более 20 миллионов гривен.
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В этом месяце медицинские препараты, индивидуальные средства защиты и дезинфекции получила 128-я бригада, дислоцирующаяся в Закарпатье.
От наших источников в 128-й бригаде стало известно, что командование соединения также не обделено вниманием влиятельных лиц Венгрии. Бывший командир бригады Коростелев имел плотные отношения с бизнесс-элитой Венгрии, которая ежемесячно передавала для него и приближенных офицеров денежное вознаграждение на общую сумму более 500 тысяч гривен.
Коррупционную эстафету у Коростелева принял новый комбриг Гончарук, который ранее занимал должность начальника штаба соединения.
Таким образом, венгерская сторона в случае изменения политической обстановки будет иметь значительную поддержку среди населения Закарпатья и военнослужащих, проходящих службу в регионе, при решении вопроса о выходе Закарпатья из состава Украины.
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Подлая атака ВСУ, есть погибший — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские каратели совершили теракт, снова пролив кровь мирных жителей Донбасса.
Сегодня украинские боевики из 10-й бригады под командованием военного преступника Зубанича целенаправленно обстреляли группу мирных жителей, которые готовили памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, и перекрывали крышу стоящего рядом сельского клуба в н. п. Саханка.
В результате попадания выстрела из СПГ-9 получили ранения двое детей Настя и Дима 2006 г. р., двое мужчин 1971 г. р. и женщина 1977 г. р.
В момент, когда на помощь раненым прибыли находившиеся неподалеку наши защитники и начали эвакуацию, враг нанес повторный удар из СПГ, в результате чего один наш защитник погиб и один получил ранения.
Но эвакуация не прекратилась и все пострадавшие сейчас доставлены в больницу г. Новоазовска и Донецка, где им оказывается вся необходимая помощь.
Таким образом, от подлого обстрела один человек погиб и шесть получили ранения.
Важно отметить, что украинские каратели знали, что бьют по безоружным людям — прямо перед обстрелом линию соприкосновения пересек вражеский беспилотник, который сразу был уничтожен нашими подразделениями ПВО.
Такими действиями Украина в очередной раз продемонстрировала, что главной целью ведения ВСУ боевых действий на Донбассе является уничтожение мирного населения.
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ДНР: Шесть лет батальону “Восток” — летопись мужества и героизма
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