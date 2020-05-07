Сводки от ополчения Новороссии 07 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 14 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из различных типов гранатометов район поселка шахты им. Гагарина г. Горловки.

На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 54-й бригады Майстренко открывали огонь по районам н. п. Ясиноватая, Жабичево, Сигнальное, Еленовка, пос. шахты «Трудовская» и аэропорта г. Донецка с применением 82-мм миномётов, вооружения БМП, различных типов гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела пос. шахты «Трудовская» г. Донецка с применением вооружения БМП повреждено домостроение по адресу: ул. Мамина Сибиряка, д.57 а.

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады по приказу преступника Зубанича вели огонь из 120-мм и 82-мм миномётов и противотанковых гранатомётов по районам н. п. Октябрь, Саханка и Сосновское.

Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кащенко, Мишанчука, Майстренко, Марченко и Зубанича.

Нами продолжают фиксироваться небоевые потери в подразделениях ВСУ в зоне «ООС».

Нашей разведкой отмечается, что вчера в 20:35 в ходе обстрела из 82-мм минометов с направления н. п. Широкино боевиками 10-й бригады в направлении н. п. Саханка произошел разрыв мины в канале ствола миномета.

Эта информация подтверждается нашими источниками в соединении, которые отметили, что в результате разрыва мины двух боевиков оглушило и один военнослужащий — солдат Вакалюк — получил тяжелые ранения. В ходе его эвакуации в 61-й ВМГ в г. Мариуполь горе-вояка скончался от потери крови.

При этом как нам стало известно, что на место происшествия оперативно прибыла съемочная группа украинского телеканала «5 канал» в сопровождении офицера тактической группы спецопераций штаба ОТГ «Восток» младшего лейтенанта Дрига для подготовки постановочного сюжета по обвинению НМ ДНР в нарушениях режима прекращения огня с интервью военнослужащих и местного населения, якобы очевидцев обстрела.

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По данным нашей разведки, в 57-й бригаде отмечена работа командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского в сопровождении комиссии ОТГ «Восток» в связи с критичным положением дел в соединении по фактам заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих, которых уже насчитывается более 50 человек, а также в связи с бегством трех военнослужащих, которые подорвались на своих минах.

К тому же прибывшая комиссия крайне обеспокоена ситуацией с добровольно перешедшим на нашу сторону Капицким, о чем командованию ВСУ стало известно только благодаря СМИ.

В ходе работы комиссии подтверждено игнорирование командованием бригады мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Выявлено, что средствами индивидуальной защиты военнослужащие не обеспечены, в местах компактного проживания санитарная обработка не проводится, отсутствуют средства дезинфекции.

Отдельно комиссией отмечено, что места, подготовленные для обсервации военнослужащих, служат только для показухи — военнослужащие в них не содержатся.

К тому же в расположении бригады Сырскому попались двое военнослужащих с явными признаками алкогольного опьянения.

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В ходе подведения итогов работы комиссии Сырский указал на неисполнение командиром бригады Мишанчуком своих должностных обязанностей, а также отметил, что бегство военнослужащих из соединения — это результат отсутствия контроля состояния дел в подчиненных подразделениях со стороны командования соединения.

Направив силы на геноцид мирного населения востока Украины, украинское руководство не замечает своих проблем на западе.

Венгерское руководство планомерно проводит мероприятия по созданию платформы для выхода Закарпатья из состава «незалежной».

Напомним, что в Закарпатье проживает более 150 тыс. этнических венгров и ежегодно Венгрия перечисляет 300 миллионов гривен на поддержание венгерской культуры и образования в регионе.

К тому же наблюдается открытое переориентирование населения Закарпатья на Венгрию.

Жителям Украины по упрощенной процедуре выдаются венгерские паспорта, что позволяет им работать за границей и получать европейскую пенсию, выкупаются закарпатские земли, происходит поддержка бизнеса и оказывается гуманитарная помощь.

В рамках оказания помощи в борьбе с Covid-19 в апреле 17 больниц региона получили аппараты искусственной вентиляции легких, более 100 тысяч масок, защитные костюмы, очки и дезинфицирующие средства на сумму более 20 миллионов гривен.

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В этом месяце медицинские препараты, индивидуальные средства защиты и дезинфекции получила 128-я бригада, дислоцирующаяся в Закарпатье.

От наших источников в 128-й бригаде стало известно, что командование соединения также не обделено вниманием влиятельных лиц Венгрии. Бывший командир бригады Коростелев имел плотные отношения с бизнесс-элитой Венгрии, которая ежемесячно передавала для него и приближенных офицеров денежное вознаграждение на общую сумму более 500 тысяч гривен.

Коррупционную эстафету у Коростелева принял новый комбриг Гончарук, который ранее занимал должность начальника штаба соединения.

Таким образом, венгерская сторона в случае изменения политической обстановки будет иметь значительную поддержку среди населения Закарпатья и военнослужащих, проходящих службу в регионе, при решении вопроса о выходе Закарпатья из состава Украины.

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