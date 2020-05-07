Странный самолет-гигант К-7 Константина Калинина

За историю авиации было построено немало самолетов, которые выгладили, мягко говоря, довольно странно. Некоторые из них даже летали. Особенно много подобных самолетов было построено в начале и середине 20-го века. И самолет-гигант К-7, разработанный Харьковским конструкторским бюро под руководством талантливого Константина Калинина, в полной мере можно отнести к таким самолетам.

Константин Калинин в дореволюционной России был военным летчиком. После революции он окончил Киевский политехнический институт и стал работать на авиационном заводе. В 1925 году он уже разработал свой первый самолет К-1. Позже появились другие самолеты – К-2, К-3 и т.д. А чуть позже он переехал в Харьков, где и появился проект самолета-гиганта К-7.

К-7 задумывался Калининым как многоцелевой самолет, который мог бы выступать в роли тяжелого бомбардировщика, пассажирского или десантного самолета. В 1920-1930 годах в воздухе господствовали в основном бипланы. Конструктор же обратил свой взор на абсолютно новую концепцию – летающее крыло.

Проект вышел удивительным. Крыло было такой толщины, что в нем помещались каюты пассажиров, также имелась кают-компания, кухня, буфет. Толстое крыло позволяло также в случае неисправности подойти к любому из двигателей и сделать несложный ремонт. Размеры крыла впечатляли – размах составлял 53 метра, а площадь – 452 метров.

Фюзеляж как таковой отсутствовал, но хвостовое оперение пришлось сохранить – оно держалось при помощи двух хвостовых балок. Шасси представляло собой трехколесные тележки, закрытые гондолами. В гондолах находились и люки, через которые экипаж и пассажиры поднимались наверх.

Экипаж включал в себя 12 человек (среди которых имелся даже боцман). Пассажировместимость составляла 128 человек; предполагалось, что 40-тонный самолет-гигант сможет перевозить их на расстояние до 1000 км со скоростью 230 км/ч.

В качестве силовых агрегатов использовалось семь двигателей АМ-34 мощностью по 750 л.с.

На момент постройки этот самолет был самым большим в СССР. В 1933 году состоялся первый полет, выполненный летчиком М.А.Снегиревым. При испытаниях он смог разогнаться до скорости 210 км/ч на высоте 3100 метров (при практическом потолке 5500 м).

А через несколько месяцев при внеочередных испытаниях на максимальную скорость (в отсутствии уехавшего по делам Калинина) К-7 потерпел крушение, перейдя после взлета в крутое пике. Из 20 человек на борту погибло 15. Расследование показало, что из-за больших вибраций хвостовой части разорвался нижний лонжерон одной из хвостовых балок, который заблокировал руль высоты. В то время о флаттере знали еще очень мало, и способов борьбы с ним выработано не было.

Еще два строящихся образца К-7 так и не были завершены из-за того, что в министерстве решили кардинально сменить концепцию самолетостроения. Но в истории авиастроения самолет-гигант оставил яркий след, потому что ничего подобного в то время не строили ни в одной стране мира.

В России много талантливых людей, и, к сожалению, многие из них в сталинское время окончили путь трагически. Конструктор Константин Калинин попал в жернова репрессий, был арестован в 1938 году, в тюрьме успел создать проект самолета К-15 с треугольным крылом, а после суда был расстрелян.

Советский академик и ученый-механик Артоболевский сказал в 1972 году (когда умер гениальный конструктор Игорь Сикорский):