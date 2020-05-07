Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

17:39. 7 мая 2020 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: lenta.ru

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области. Соответствующий пример моделирования, выполненного в симуляторе NukeMap, показало американское издание We Are The Mighty.

Как говорится в статье, другая, 10000-мегатонная, бомба, над которой работал американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер, была бы способна уничтожить целые страны, например, Великобританию, Францию, Германию, Северную и Южную Кореи.

Издание отмечает, что США отказались от разработки такой бомбы, по мощности в сто раз превосходившей советскую «Царь-бомбу», в пользу оружия небольшой мощности, над которым работала другая команда ученых. «Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США», — заключает We Are The Mighty.

В ноябре 2019 года конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил, что испытания мощнейшей в мире советской термоядерной бомбы АН602 («Царь-бомба» или «Кузькина мать») состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова, «которому очень хотелось её рвануть», поскольку его команда конкурировала с другой, создавшей оружие меньшей мощности.

В октябре того же года испанское издание La Vanguardia написало, что использование в реальной войне АН602 бесполезно.

Обложка: Скриншот: NUKEMAP / Alex Wellerstein

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-smodelirovali-sbros-100-megatonnoj-termojadernoj-bomby-na-moskvu-115281

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Запрещенные эксперименты над людьми в США
.... В 1950 году, чтобы смоделировать ситуацию бактериологической войны, над Сан... рамках проекта «Браво» американцы сбросили на Маршалловы острова ядерную бомбу... новаторы из военно-промышленного комплекса США решили протестировать «действенность» бактерии...
День открытых шлюзов
...поставил перед ним министр финансов США Пол О’Нил. А ...имел в виду четыре катастрофических сброса паводковых вод из Усть-...только на русской почве можно смоделировать любую трагедию. Только она к...раза больше, чем у президента США. Эта сумма была для ...
Человечество: прошлое и будущее
... визуально, ее можно лишь смоделировать на основании астрономических расчетов, ...16 км. Озеро Рок, США. В 20 веке на дне...в нынешней истории это сделали США, переняв от прародины огромный... чем ожидали атланты. Резкий сброс такой массы вновь нарушил хрупкое...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)