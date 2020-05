США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области. Соответствующий пример моделирования, выполненного в симуляторе NukeMap, показало американское издание We Are The Mighty.

Как говорится в статье, другая, 10000-мегатонная, бомба, над которой работал американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер, была бы способна уничтожить целые страны, например, Великобританию, Францию, Германию, Северную и Южную Кореи.

Издание отмечает, что США отказались от разработки такой бомбы, по мощности в сто раз превосходившей советскую «Царь-бомбу», в пользу оружия небольшой мощности, над которым работала другая команда ученых. «Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США», — заключает We Are The Mighty.

В ноябре 2019 года конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил, что испытания мощнейшей в мире советской термоядерной бомбы АН602 («Царь-бомба» или «Кузькина мать») состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова, «которому очень хотелось её рвануть», поскольку его команда конкурировала с другой, создавшей оружие меньшей мощности.

В октябре того же года испанское издание La Vanguardia написало, что использование в реальной войне АН602 бесполезно.

Обложка: Скриншот: NUKEMAP / Alex Wellerstein

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-smodelirovali-sbros-100-megatonnoj-termojadernoj-bomby-na-moskvu-115281