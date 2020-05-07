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СПЕЦКУРС. Первая помощь. Введение. Лекция №5

21:48. 7 мая 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Когда появились международные движения "Красного креста", "Красного полумесяца" и "Красного кристалла"? Что такое первая медицинская помощь? Почему пострадавшему нельзя давать никакие лекарства? Кто обязан оказывать первую помощь? Что для спасателя чрезвычайная ситуация? Чем может поможет свидетель происшествия? Какой существует алгоритм первой помощи? Как вступать в диалог с пострадавшим? Как работать с потерявшим сознание человеком?

Источник: https://youtu.be/Io-5a-kyFns

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