Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 мая 2020

О том факте, что «самых главных» союзников Международной антитеррористической коалиции под руководством США — курдов — американцы потихоньку оставляют на произвол судьбы, говорилось уже давно.

Об этом говорили различные СМИ, обсуждали многочисленные международные специалисты. Все прекрасно понимали, что США никогда не станет ради курдов серьезно портить отношения со своим союзником по НАТО, сильнейшей армией альянса в Европе и на Ближнем Востоке — Турцией. Дело в том, что отношения турков и курдов на протяжении многих веков были сопряжены со взаимной ненавистью друг к другу.

В какой-то момент курды очень понадобились Штатам, но лишь для того, чтобы не втягивать в сухопутную операцию против ИГИЛ свои подразделения. Слишком сильны в американском обществе воспоминания о Вьетнаме, о тысячах убитых на другом конце света солдатах. Именно по этой причине для захвата богатых нефтяных месторождений Сирии были направлены подготовленные американцами местные курды, которые тысячами гибли в боях с террористами за интересы США в регионе.

Парадоксально, что роль курдов понимали все, кроме самих представителей Рожавы. Более того, представители курдского народа наивно верили, что все их жертвы ради того, чтобы американцы помогли создать им свое государство — Сирийский Курдистан. Что же в итоге? Как и все малые народы, поверившие США, они согласились выполнить всю грязную работу в интересах Вашингтона.

Курды свою часть договора выполнили. Силы ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат были разбиты ценой колоссальных человеческих потерь, большую часть которых составили курды. Однако, когда дело дошло до выполнения американцами своей части сделки, Белый дом как всегда нарушил обязательства.

В США прекрасно понимали, что реализация своей части договора может привести к крайне серьезным последствиям для американо-турецких отношений, которые и так стали очень напряженными в последние несколько лет. Более того, американцы осознают, что дальнейшая поддержка курдов, постоянные ссоры с Турцией из-за них, могут привести к тому, что Анкара попросту прекратит сотрудничество с США в регионе. Именно по этим причинам Вашингтон стал постепенно дистанцироваться от курдов в пользу Турции. Так, США спокойно реагировали на проводимые турками операции против курдов на севере Сирии, когда гибли тысячи курдов — союзников американцев в борьбе с терроризмом.

Вашингтон ограничивался лишь сухой дипломатической «обеспокоенностью». Но даже не оказал попытки остановить турецкое истребление курдского народа. Несмотря на это, курды продолжали верить американцам, и верить, что они выполнят свою часть сделки. Верили даже когда США в открытую начали подготовку многотысячной арабской армии, явно создаваемой в качестве замены курдских вооруженных сил востока Сирии.

В подтверждении тому, что американцы не собирались выполнять свою часть сделки и попросту избавляются от курдов, служит заявление бывшего сотрудника ЦРУ Марка Полимеропулоса, специалиста по Ближнему Востоку. В своем интервью информационному агентству «Дейли Сабах» Полимеропулос заявил:

«Спецслужбы США постоянно поддерживали Рабочую партию Курдистана (РПК) в борьбе с ИГИЛ. Да, это имело неприятную и резкую реакцию со стороны Турции, осуждающей курдо-американский альянс. Однако сейчас, когда угроза ИГИЛ* практически исчезла, пора восстанавливать сотрудничество с Анкарой в Сирии и признать, что Рабочая партия Курдистана — террористическая организация».

Что это если не нож в спину и откровенное предательство курдов со стороны США? Ради налаживания отношений с Анкарой, американцы не так давно легко признали главную политическую силу курдов террористической организацией.

США подтвердили, что считают Рабочую партию Курдистана террористической группировкой в разгар вооружённого противостояния курдов с турками в 2019 году.

«Госдепартамент рассмотрел и подтвердил террористический статус Рабочей партии Курдистана», — было сказано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Партия находится в антитеррористическом списке Соединённых Штатов.

Теперь ничто не помешает Турции и США начать новую антитеррористическую операцию, в которой американцам будет помогать подготовленная ими многотысячная арабская армия.

Понимают ли курды всю опасность ситуации, в которой они находятся? Вероятнее всего да. Однако демонстративный уход от официального Дамаска на сторону США, крайне сильно подпортил отношения курдов с сирийским правительством. Тем не менее, несмотря на бесконечные метания курдского руководства, правительство Сирии готово оказать им помощь и спасти их…Пока время еще есть, но трудно сказать сколько его осталось.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.