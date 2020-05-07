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Позорно для американцев

23:36. 7 мая 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

США совершают ошибку за ошибкой

Так Анатолий Вассерман оценил попытки Вашингтона переписать историю. Эксперт показал промахи, добавив, что происходящее – “позорно для американцев”.

Минобороны США в преддверии Дня Победы, который в стране отмечается 8 мая, опубликовало викторину и презентацию на тему Второй мировой войны. Царьград в беседе с политическим экспертом Анатолием Вассерманом говорил о проблеме Штатов. Вассерман напомнил, что, безусловно, есть и заслуга США в победе в Великой Отечественной войне.

“Они произвели весьма значительное количество оружия, они поставили нам некоторые остродефицитные виды сырья. Да, общий объём поставок по лендлизу составил всего одну двадцать пятую от нашего собственного военного производства, но по некоторым пунктам, таким как, скажем, высокооктановый бензин или взрывчатка, их поставки составляли одну треть, а то и даже одну вторую от нашего производства. Но и плюс к тому надо учесть, что американцы успешно защищали от немецкого флота грузовые суда, которые всё это везли”.

С учётом всех этих заслуг наблюдать за попытками переписывания истории особенно неприятно. Ведь они переписывают свою историю.

“Победа достаточно общая. И позорно для американцев, что сейчас они пытаются переписать всю историю. Дело не только в том, что они хотят объявить себя единственным победителем, а ещё и в том, что, позоря своих союзников, они делают для своих же сограждан непонятным то, за что они, собственно, воевали. И почему у них были такие союзники. Так что позорят они не только нас, но и самих себя”.

С другой стороны, чтобы понять эту простую истину, нужно иметь образование, отличающееся от средней американской школы, добавил Вассерман.

“Но что касается конкретно событий тех лет, Россия не вторглась в Польшу. Россия освободила русские земли, оккупированные Польшей в 1920 году. И дальше этих земель не пошла. Это во-первых. И, кстати, с точки зрения международного права наши действия были безупречно правомерны, – добавил Вассерман. – Есть и второе. В Польше и Литве с 1926 года действовали фашистские диктатуры. В Латвии и Эстонии фашистские диктатуры были с 1934 года. И, соответственно, народы этих стран приветствовали своё освобождение от фашистских диктатур. И в 1940 году, когда в Латвии, Литве, Эстонии начались народные волнения, эти самые диктатуры не смогли их подавить привычным способом, просто потому что ещё в 1939-м, после начала Второй мировой, после нападения Германии на Польшу, они заключили с Советским Союзом соглашение о военной взаимопомощи, и на территории этих стран присутствовали советские войска. Они присутствовали в количестве, явно недостаточном для серьёзных боевых действий, и расчёт руководителей этих стран был на то, что в случае нападения Германии наши войска окажутся под ударом, окажутся заложниками, и Советский Союз будет вынужден вмешаться в полную силу”.

Источник: https://vassermans.ru/com/pozorno-dlya-amerikanczev/

Метки: великая отечественная война, вов, вторая мировая война, комментарий, лендлиз, ссср, США

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