Песни войны. Клавдия Шульженко “Последний бой”

...полусотни различных писаний? Где песни от всех апостолов? Сейчас...и демократических отношений. Сексот Клавдий породил Англиканскую церковь и... сведений о варягах. Во вступительной части летописец даёт...подумайте над КИЙ и НЫЙ, не путайте российский ...
...полусотни различных писаний? Где песни от всех апостолов? Сейчас...и демократических отношений. Сексот Клавдий породил Англиканскую церковь и... сведений о варягах. Во вступительной части летописец даёт...подумайте над КИЙ и НЫЙ, не путайте российский ...