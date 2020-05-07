Новости Украины и Новороссии 07 мая 2020
- 07:33 Госдеп сделал заявление по Донбассу.
- 03:30 Несломленный Донбасс: Армия ЛНР чествует победителей над фашизмом (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:53 Зачем вам надо было брать власть?.
Госдеп сделал заявление по Донбассу
Проведение выборов по украинскому законодательству на Донбассе не представляется возможным в нынешних условиях. Очевидную вещь спустя 6 лет с начала войны озвучил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.
Представитель Госдепа посетовал, что проведение «честного голосования» на Донбассе возможно только при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над границей.
«Перед тем, как просто начать обсуждать условия для проведения местных выборов, нужно обеспечить безопасность. Украина должна получить контроль над международной границей (ДНР — Россия и ЛНР — Россия, — прим. РВ).
Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны», — заявил Кент.
По его словам, главным инструментом урегулирования конфликта являются Минские соглашения.
«Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя», — добавил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Несломленный Донбасс: Армия ЛНР чествует победителей над фашизмом (ФОТО, ВИДЕО)
Народная милиция ЛНР ко Дню Победы начала проведение персональных парадов и праздничных концертов для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.
«Сложная обстановка в мире стала причиной того, что празднование Дня Победы традиционно 9 мая оказалось невозможным. Однако невозможно в эти майские дни было и оставить без внимания ветеранов», — подчеркнули в пресс-службе.
«Поэтому в канун 75-й годовщины Великой Победы Народной милицией проводятся мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. Силами творческих коллективов Народной милиции для них был подготовлен праздничный концерт», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятий военнослужащие духового оркестра, взвода почетного караула Народной милиции проводят для ветеранов персональный военный парад. Ветераны также получают подарки от командования оборонного ведомства Республики.
«Мы адресно приезжаем к ветеранам, поздравляем, дарим подарки и выступаем с концертной программой, — отметил на своей странице в Facebook руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР „Новороссия“ Роман Разум. — Это незабываемые дни и эмоции. В связи с карантином стараемся соблюдать необходимые меры предосторожности».
В пресс-службе сообщили, что на майские праздники такие поздравления Народная милиция проведет для всех ветеранов Великой Отечественной войны.
Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой УНМ ЛНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зачем вам надо было брать власть?
Кто отвечает за этих придурков во власти, если не Зеленский????
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