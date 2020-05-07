Новости Украины и Новороссии 07 мая 2020

Проведение выборов по украинскому законодательству на Донбассе не представляется возможным в нынешних условиях. Очевидную вещь спустя 6 лет с начала войны озвучил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Представитель Госдепа посетовал, что проведение «честного голосования» на Донбассе возможно только при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над границей.

«Перед тем, как просто начать обсуждать условия для проведения местных выборов, нужно обеспечить безопасность. Украина должна получить контроль над международной границей (ДНР — Россия и ЛНР — Россия, — прим. РВ).

Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны», — заявил Кент.

По его словам, главным инструментом урегулирования конфликта являются Минские соглашения.

«Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя», — добавил он.

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