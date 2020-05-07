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Курортного сезона в Крыму не будет

12:33. 7 мая 2020 129 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


1. В Крыму с 12 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Вопрос наличия и доступности медицинских масок по-прежнему актуален.

2. Предприятия на полуострове начнут запускать с 18 мая наряду с некоторыми послаблениями для бизнеса, но заранее оговорено, что если пойдет резкий рост числа заболевших, то гайки снова закрутят.

3. Курортного сезона в Крыму в этом году не будет. Аксенов прямо заявил, что не стоит рассчитывать на то, что ситуация этим летом позволит его провести, только если не произойдет каких-то чудес на вакционном фронте.

4. В Севастополе людей контактировавших с заболевшими будут отправлять в обсерваторы в принудительном порядке. В текущей практике, некоторые забивают на обсервацию, и сначала разносят заразу среди родных у себя дома, а потом и среди знакомых.

5. Празднование Дня Победы в Севастополе пройдет по сокращенной программе. Военные готовят военно-воздушный парад, репетиция которого прошла вчера над бухтой.



Также к 9 мая в бухте выстроят в парадный строй боевые корабли ЧФ.
Поставят фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", БДК "Орск" и одну из дизельных подводных лодок.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5847426.html

Метки: коронавирус, крым, севастополь

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