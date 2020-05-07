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Критически опасные нарративы России

18:42. 7 мая 2020 124 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


ЦРУшная "Радио Свобода" разоблачает происки Китая и России, которые посмели обвинять США в причастности к созданию коронавируса.
Если кто-то думал, что обвинять будут только Китай, то он заблуждался. Нашли возможность и Россию пристегнуть к американо-китайскому междусобойчику.

Представители США заявляют, что Китай и Россия пропагандируют в социальных сетях «ложные повествования», обвиняющие Запад в пандемии коронавируса, в то же время предоставляя своим странам лучшие условия для борьбы с кризисом.
Это сообщение было озвучено в Брюсселе 6 мая во время телефонной пресс-конференции, которую провели исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер и специальный посланник США и координатор Глобального центра взаимодействия Леа Габриэль.
Габриель сказала, что Россия, в частности, выдвигала теории заговора, которые обвиняют Соединенные Штаты в вирусе, который заразил более 3,6 миллиона человек во всем мире и убил более 258 тысяч.
«Просто чтобы назвать некоторые из наиболее критически опасных нарративов России – они использовали ложные нарративы о том, что COVID-19 был произведен США в качестве биологического оружия. Они вытеснили ложный рассказ о том, что США и другие западные страны правительства предприняли усилия по сдерживанию [вспышки] как часть схемы по усилению государственного контроля над своим населением», – пояснила Габриель.

Она добавила, что и Россия, и Китай пытались «продвигать ложные рассказы» о том, что две страны «являются мировыми лидерами по сдерживанию вируса, в то время как ЕС, НАТО и США либо не желают, либо неспособны противостоять» эпидемии.
Рикер сказал, что Россия уже давно участвует в таких кампаниях по дезинформации.
Он сказал, что Вашингтон, а также НАТО уделяют все больше внимания "кибер-сфере", поскольку она становится растущей угрозой.

Габриель заявила, что Китай, где коронавирус был впервые обнаружен в декабре, сосредоточил свое внимание на формировании «глобального повествования» и «отвержения» обвинения в пандемии.

«Итак, теперь мы наблюдаем согласованные усилия Пекина по продвижению противоречивых теорий о COVID-19, которые направлены на то, чтобы сеять сомнения, отклонять вину и создавать идею о том, что, возможно, невозможно узнать правду», – сказала Габриель., Китай также «пытается подтолкнуть повествование о том, что в борьбе с глобальными кризисами в области здравоохранения превосходит Запад», добавила она.

https://www.rferl.org/a/us-russia-china-spinning-coronavirus-conspiracies-to-blame-west/30597680.html – цинк

Вот так вот. Даже предположение о том, что США причастны к появлению коронавируса, это критически опасный нарратив продвигаемый Россией (теперь вы знаете что делать в американских соц.сетях для повышения критической опасности).
Относительно эффективности борьбы России с коронавирусом, то на практике мы видим, что Россия счастливо устремилась к США по кол-ву заболевших, в то время как Китай действительно продемонстрировал, что в области здравоохранения превосходит Запад.
Поэтому если выбирать в качестве ориентира китайскую или западную модель здравоохранения, то китайская себя показала очевидно более эффективной, чего США разумеется признать не могут, поэтому такие сравнения также относят "к глобальному повествованию Китая" с целью дезинформации "прогрессивного мирового сообщества".

Относительно же "опасных нарративов России", то России очевидно скоро прилетит ответка, ибо как пишут, к этому вопросу подключат известных фейкометов из "Беллингкет",

Если в случае с Китаем мы наблюдаем растущий вал обвинений и экономических претензий, то в отношении России Штаты пока предпочитают действовать не напрямую, а в рамках уже отработанного комплекса мер по дестабилизации ситуации внутри страны. Разница лишь в том, что сейчас всю эту сеть перепрофилируют под изменившиеся условия.
По некоторым данным, американский Госдепартамент дал зеленый свет серьезному и дорогостоящему проекту по сбору всех имеющихся данных об эпидемии коронавируса на территории РФ. Основная задача — доказать, что, во-первых, ситуация гораздо хуже, чем об этом заявляют в Кремле, а, во-вторых, карантинные меры вводятся лишь с одной целью — установить тотальный контроль, который в будущем сделает невозможным какие-либо протестные акции.
Опять же, по данным источников, проект будет иметь международный характер. В частности, важная роль по дальнейшему применению этих тезисов в информационной войне отводится британскому интернет-изданию Bellingcat (тому самому, которое прославилось целой серией сомнительных вбросов, связанных с крушением рейса MH17, причем сама катастрофа произошла всего через 2 дня после запуска данной платформы).
Поскольку формально Bellingcat специализируется на «анализе данных из открытых источников», можно предположить, что ведущая роль во всём проекте будет отводиться именно публикациям в СМИ и материалам, размещенным в социальных сетях, прежде всего, в их российском сегменте, а значит именно отечественная блогосфера и станет основным полем деятельности.

http://segodnia.ru/content/227447 – полностью здесь

Касательно доказательств того, что ситуация в РФ гораздо хуже чем говорят на данном этапе будет проблематично, так как кол-во заболевших и умерших в США значительно больше чем в РФ, хотя дистанция за последнюю неделю сократилась. При банальном сравнении официальной статистики, нарратив о том, что в РФ хуже чем в США, врядли получится навязать. А то, что фактическое число заболевших больше, чем число выявленных, уже открыто проговаривают, как тот же Собянин сегодня.

Касательно протестов, наверняка будет подниматься тема митинга во Владикавказе, после которого в республике выросло число заболевших (не может быть), а главного инициатора оштрафовали на 75 тыс. рублей за вбросы фейков. В принципе, есть где развернуться, хотя бы на теме, что коронавирус не опаснее гриппа и надо всем собираться толпой на митинг у администрации против ограничительных мер, вышек 5G (особенно китайских), Билла Гейтса и т.д. А так как массовые мероприятия действительно запрещены (причем неизвестно, когда ограничение будет снято), то данная тема выглядит более реалистичной.

В целом, можно говорить о том, что коронавирус просто добавил дополнительных тем в информационный арсенал основных игроков и взаимные обвиненияя на дипломатическом уровне, в СМИ, в социальных сетях – будут направлены на поддержку текущей политики. В случае с РФ, то она конечно будет использовать эту тему, чтобы уязвить США и по-возможности, поддержать Китай. Китай в свою очередь будет обвинять США и по необходимости, поддерживать российские нарративы. США в свою очередь будут отвергать все обвинения, попутно обвиняя Китай и Россию во всяком нехорошем как в мейнстримовой западной прессе, так и через своих агентов влияния на территории Китая и РФ. В общем, это долгоиграющая история, особенно если к ней собрались подключать "Беллингкет".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5848492.html

Метки: информационная война, Китай, коронавирус, пропаганда, Россия, СМИ, США

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