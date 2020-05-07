“Как подменяют символы Победы советского народа”. Е.Ю.Спицын на канале “Сталинград”
13:37. 7 мая 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Время стоит у изголовья старости утешителем или палачом, в зависимости от того, на пользу или во вред употребили его, как надо или как не надо прожита жизнь.
А что же про “беду” последнего времени – про коронавирус ничего не пишут? Уже количество заболевших уменьшилось, а смертность, как была до этого вируса, так и осталась – она даже стала меньше, по сравнению с тем же периодом прошлого года..
http://коронавирус.ru-an.info/новости/коронавирус-свирепствует-а-официальная-статистика-свидетельствует-об-обратном/