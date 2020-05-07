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И.С. Ашманов на конференции ТАСС о противодействии фальсификации истории Второй мировой войны

23:35. 7 мая 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Важнейшая тема как для нашей истории, так и для будущего России совершенно неожиданно была освещена… ТАСС! Похоже, что президентская команда начинает заниматься более высокими приоритетами выживания страны, нежели военное оружие или финансы. Ведь в дискуссии речь идёт о явлении второго приоритета обобщённых средств управления: истории. Конкретно, о фальсификации истории Второй мировой, а значит, и Великой Отечественной войны.

И чисто статистическими методами исследования вражеского русскоязычного контента сайтов и соцсетей выясняется, – хотя для многих это секрет Полишинеля, – что промывание мозгов молодёжи незамысловатыми, но крайне ядовитыми фальсификациями идёт не спонтанно, а целенаправленно управляется с Запада.

Устроители конференции выразили надежду, что власть услышит пожелания участников дискуссии обратить самое пристальное внимание на данное явление переформатирования сознания российской молодёжи и примет соответствующие меры.

Это пожелания вкупе с отмеченным выше фактом, что дискуссию провело такое мощное СМИ как ТАСС, даёт большую уверенность, что власть это услышит. Вряд ли это информационное агенство по своей собственной инициативе и доброй воле решилось на подобное публичное мероприятие.




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Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на это крайне актуальное видео.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5009212.html

Метки: ашманов, будущее, власть, война, Запад, Интернет, история, отечество, Россия, сеть, СМИ, сознание, управление, фальсификация

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