Очередная история из цикла "Девочки-дизайнеры" в атаке.Читателю "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Москвы пришла такая чудесная рассылка с сайта московской мэрии, где его приглашают посетить онлайн-музей.Затея безусловно полезная, в условиях ограничительных мер и закрытых музеев, но читателя смутила каска вермахта, которая изображает "фронтовые реликвии московских семей".За советскую каску ее принять при всем желании затруднительно.Если кто-то из московской мэрии это читает, поправьте что-ли, иначе весь "спич" про "заботу об истории" уже на стадии анонса выглядит профанацией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5848648.html