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Фронтовые реликвии

20:13. 7 мая 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Очередная история из цикла "Девочки-дизайнеры" в атаке.
Читателю "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Москвы пришла такая чудесная рассылка с сайта московской мэрии, где его приглашают посетить онлайн-музей.
Затея безусловно полезная, в условиях ограничительных мер и закрытых музеев, но читателя смутила каска вермахта, которая изображает "фронтовые реликвии московских семей".
За советскую каску ее принять при всем желании затруднительно.
Если кто-то из московской мэрии это читает, поправьте что-ли, иначе весь "спич" про "заботу об истории" уже на стадии анонса выглядит профанацией.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5848648.html

Метки: великая отечественная война, девочки-дизайнеры, история, Москва, музеи

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