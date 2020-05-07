Быков арестован, Миллиардеры стреляются, Маска или штраф // Галопом по Европам #206
В этом выпуске:
- Плюс 11 231 случай за сутки. По данным Собянина, в Москве зараженных 300 000;
- ЦБ подсчитал: один нерабочий месяц будет стоить до 2% ВВП;
- Другой участник приватизации и раздела советского минцвета — авторитетный предприниматель Быков — снова задержан;
- Первый зампред белорусского правительства Крутой между тем сообщил, что Минск готов закупать американскую нефть через Польшу;
- Выборы в парламент Сирии перенесены на конец июля;
- Киев не будет вести переговоры представителями Донбаса и намерен пересмотреть нынеший формат переговоров;
- США хотят Луну и не собираются ей делиться;
- Россети — главный оператор всех сетей и подстанций — выплятят акционерам рекордные дивиденды за прошлый год;
- Помпео заявил, что США сделают все для возвращения своих спецназовцев, арестованных в результате провальной операции по свержению правительства в Венесуэле;
- Трамп объявил, что пандемия — самая страшная атака за всю историю США, страшнее Перл-Харбора и 11 сентября;
- Правительство Германии поддержит и Боинг, и Эйрбас, увольняющих сотрудников из-за кризиса;
- Коронакризис резко обострил проблему голода в США;
- Итальянское статистическое бюро ИСТАТ выяснило, что потери от коронавируса в стране значительно выше, чем сообщали власти;
- Президентская библиотека Буша старшего опубликовала в Твиттере видеообращение, в котором он призывает соотечественников к сочувствию, доброте и солидарности.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
ЦБ подсчитал: один нерабочий месяц будет стоить до 2% ВВП;
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А всего 12 месяцев.
12 Х 2= 24 %
упс ))
Т.е если вся страна год работать не будет всего-то минус 24% ВВП.
А откуда берутся остальные 76% ?
А потому что ГЛАДИОЛУС )))
Да кто бы выполнял предписания дебилов. Если бы жили крепостные колхозники или даже мы по уставу давно бы вымерли или тоже дебилами стали. Нарушали нарушаем будем нарушать, куды беч мы же не Германия тут не порядок, а игра в порядок. Половина рабочих мест в стране заточена под геймеров госспорядка.