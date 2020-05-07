Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Быков арестован, Миллиардеры стреляются, Маска или штраф // Галопом по Европам #206

23:35. 7 мая 2020 112 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Плюс 11 231 случай за сутки. По данным Собянина, в Москве зараженных 300 000;
- ЦБ подсчитал: один нерабочий месяц будет стоить до 2% ВВП;
- Другой участник приватизации и раздела советского минцвета — авторитетный предприниматель Быков — снова задержан;
- Первый зампред белорусского правительства Крутой между тем сообщил, что Минск готов закупать американскую нефть через Польшу;
- Выборы в парламент Сирии перенесены на конец июля;
- Киев не будет вести переговоры представителями Донбаса и намерен пересмотреть нынеший формат переговоров;
- США хотят Луну и не собираются ей делиться;
- Россети — главный оператор всех сетей и подстанций — выплятят акционерам рекордные дивиденды за прошлый год;
- Помпео заявил, что США сделают все для возвращения своих спецназовцев, арестованных в результате провальной операции по свержению правительства в Венесуэле;
- Трамп объявил, что пандемия — самая страшная атака за всю историю США, страшнее Перл-Харбора и 11 сентября;
- Правительство Германии поддержит и Боинг, и Эйрбас, увольняющих сотрудников из-за кризиса;
- Коронакризис резко обострил проблему голода в США;
- Итальянское статистическое бюро ИСТАТ выяснило, что потери от коронавируса в стране значительно выше, чем сообщали власти;
- Президентская библиотека Буша старшего опубликовала в Твиттере видеообращение, в котором он призывает соотечественников к сочувствию, доброте и солидарности.




_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________




Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QFJx-zaO3TA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«На моих похоронах никаких речей – а то встану и уйду»
...Стыдно». Пытаясь спастись от депрессии, Быков принимается за сценарий фильма, ставшего...узнал, что его сын Олесь арестован за ограбление ювелирного магазина. Парень...Завьяловой. В памяти отпечатался фрагмент: Быков, подставляя голову солнцу, километры ...
Сталин против лженауки или Об академической мафии РАН
... Швейцарии в 2005 г. был арестован по требованию США бывший министр..., вполне понятен, если в «Часе быка» видеть выражение альтернативы осуществлению библейского... рекламировать альтернативный проект? — запретить «Час быка» в СССР, сорвать проект экранизации...
Новости Украины и Новороссии 12 августа 2017
... 13:31 Вежливый загон быков. 13:22 Пранкеры Вован ...youtube.com Вежливый загон быков Всегда будьте вежливы и ...видном месте. Примечательно, что арестованный, будучи ранее в МВД...вот подозрительный пакет». Всем арестованным инкриминировали участие в подготовке ...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
... Каддафи вполне мог быть цивилизованно арестован и хотя бы формально (а... известный московский публицист Дмитрий Быков. Цитата, Дмитрий Быков, писатель.«Из новых оппозиций... завсегдатай демолиберальных болотных тусовок Дмитрий Быков, то в России явно что...
Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2017
...что глава республики был арестован противостоящим ему главой МВД ... Новости / Михаил Маркив Убит быком? Жертва голодомора При этом в...погиб в шахте», «убит быком». Однако эти люди теперь признаны...летчика, напомню, изображен Леонид Быков в роли летчика, капитана...
Кто там с жиру бесится?
... – написанием биографии генерала Власова… Быков как человек, не понаслышке знакомый... России Михаил Светов, который был арестован полицией). Либертарианство – это идеология, ... молодежный видеоблогер Егор Жуков, арестованный и обвиняемый в организации массовых...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 17060 1174
    Русофил 7 мая 2020 в 23:49

    ЦБ подсчитал: один нерабочий месяц будет стоить до 2% ВВП;
    ———-
    А всего 12 месяцев.
    12 Х 2= 24 %
    упс ))
    Т.е если вся страна год работать не будет всего-то минус 24% ВВП.
    А откуда берутся остальные 76% ?
    А потому что ГЛАДИОЛУС )))

    Ответить
       
    • 2532 1894
      ИгорьРусофил 8 мая 2020 в 0:42

      Да кто бы выполнял предписания дебилов. Если бы жили крепостные колхозники или даже мы по уставу давно бы вымерли или тоже дебилами стали. Нарушали нарушаем будем нарушать, куды беч мы же не Германия тут не порядок, а игра в порядок. Половина рабочих мест в стране заточена под геймеров госспорядка.

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)