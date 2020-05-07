Быков арестован, Миллиардеры стреляются, Маска или штраф // Галопом по Европам #206

В этом выпуске:

- Плюс 11 231 случай за сутки. По данным Собянина, в Москве зараженных 300 000;

- ЦБ подсчитал: один нерабочий месяц будет стоить до 2% ВВП;

- Другой участник приватизации и раздела советского минцвета — авторитетный предприниматель Быков — снова задержан;

- Первый зампред белорусского правительства Крутой между тем сообщил, что Минск готов закупать американскую нефть через Польшу;

- Выборы в парламент Сирии перенесены на конец июля;

- Киев не будет вести переговоры представителями Донбаса и намерен пересмотреть нынеший формат переговоров;

- США хотят Луну и не собираются ей делиться;

- Россети — главный оператор всех сетей и подстанций — выплятят акционерам рекордные дивиденды за прошлый год;

- Помпео заявил, что США сделают все для возвращения своих спецназовцев, арестованных в результате провальной операции по свержению правительства в Венесуэле;

- Трамп объявил, что пандемия — самая страшная атака за всю историю США, страшнее Перл-Харбора и 11 сентября;

- Правительство Германии поддержит и Боинг, и Эйрбас, увольняющих сотрудников из-за кризиса;

- Коронакризис резко обострил проблему голода в США;

- Итальянское статистическое бюро ИСТАТ выяснило, что потери от коронавируса в стране значительно выше, чем сообщали власти;

- Президентская библиотека Буша старшего опубликовала в Твиттере видеообращение, в котором он призывает соотечественников к сочувствию, доброте и солидарности.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QFJx-zaO3TA