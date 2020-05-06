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Хорошая новость: В России оценили запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

15:31. 6 мая 2020 192 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Российские специалисты поддержали запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

Новая норма вступила в силу 5 мая. Теперь в России нельзя продавать спиртные напитки в небольших заведениях, которые располагаются в домах и на прилегающих к ним территориях.

„Давно боролись”

В Минздраве сочли новвоведение полезным. Так, главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн в комментарии НСН подчеркнул, что он и его коллеги боролись за это запрет.

"Давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений", — сказал он.

В свою очередь, сенатор Валерий Рязанский в беседе с RT назвал новый закон частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.

"Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — отметил он.

Нарколог Марат Сараев также счел новые ограничения хорошей профилактической мерой.


"Когда мы запрещаем продавать алкоголь после 23:00, например, или в магазинах площадью меньше 20 квадратных метров, которые по документам являются мини-кафе, мы спасаем большое количество людей. Тех, которые колеблются", — заключил специалист в беседе с Inforeactor.

Общественное мнение

Теперь торговать спиртосодержащей продукцией можно только в помещениях площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.

Закон приняли из-за большого числа обращений и жалоб жильцов, обеспокоенных регулярным нарушением общественного порядка. Как подчеркнули авторы документа, жители регионов также выступают против размещения кафе, баров и так называемых наливаек в зонах жилой застройки.

Ранее "Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди людей в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах, в нем приняли участие семь тысяч человек.

Респондентам предложили ответить на вопрос "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". Утвердительно ответили 95 процентов опрошенных.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5007783.html

Метки: алкоголь, закон, здоровье, общество, опрос, Россия

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8641 7003
    марина 6 мая 2020 в 17:21

    а в помещениях 20,5 м2 выходит можно?

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  • 2501 1863
    Игорь 6 мая 2020 в 17:25

    Это называется усусь бабоньки. Борьба с алкоголем в жилых домах именно тогда когда из станции мир можно выходить официально только с собакой на поводке в скафандре. Но самое смехоподобное случится через неделю – отмена броськонивируса на отметке 200 тыс больных. Типа полегчало, наконец-то заболели достигли плато подходим к пику и на пике вновь откроем пивковый ларек.

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  • 4894 4006
    Женечка 6 мая 2020 в 17:29

    “В России оценили запрет на торговлю алкоголем в жилых домах”
    А в законе про магазины ничего не сказано. Там только “Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания”. Коснулось только мелких дешевых наливаек. Притом, что однушка в хрущевке 28 кв. м. Мертвый закон, лампочки в 95 Вт ничему не научили.

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  • 3037 2501
    КБ Александр 6 мая 2020 в 17:57

    Нет, вовсе не за здоровый образ жизни ратуют “государственные мужи”. Дело в том, что в таких местах “прогоняется” большой процент контрафакта-алкоголя… “Ну и хорошо – скажут мне “иные” – пополнится бюджет.” “Да хрен с этим бюджетом – скажу я им – если простому человеку от него “ни клёво – ни хуё..о”, а купить бутылку нормальной водки не по 400р, а по 150р – экономия семейного бюджета.” Контрафакт – не значит низкое качество…

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