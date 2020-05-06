Хорошая новость: В России оценили запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

Российские специалисты поддержали запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

Новая норма вступила в силу 5 мая. Теперь в России нельзя продавать спиртные напитки в небольших заведениях, которые располагаются в домах и на прилегающих к ним территориях.



„Давно боролись”

В Минздраве сочли новвоведение полезным. Так, главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн в комментарии НСН подчеркнул, что он и его коллеги боролись за это запрет.

"Давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений", — сказал он.

В свою очередь, сенатор Валерий Рязанский в беседе с RT назвал новый закон частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.

"Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — отметил он.

Нарколог Марат Сараев также счел новые ограничения хорошей профилактической мерой.