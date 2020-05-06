Взгляд англичанина XVII века на Московию

Mocковия есть собственно название одной провинции, главный город которой Москва. Равно как провинция Франция соединяет с своим именем название всего государства французов, так точно под именем Московии разумеют все государство царя (du czar). В древности эта страна известна была под именем Сарматии и составляла часть так называемой Европейской Сарматии (Sarmatie europeene), с севера она не была известна далее источников Танаиса. В это-то время страна эта была разделена на множество областей и народов, между которыми Pyccкие были могущественнее всех, вследствие чего они в последующее время и сделались господствующими в стране.



Отсюда и выходит, что эта страна в течение многих веков и известна была под именем Poccии. Иван, сын Даниила (Daniel), будучи князем в Московии, перенеся княжеский престол из Владимира в Москву, частью посредством брака, но больше обманом и войною, присоединил все эти княжества [5] к своему и с тех пор имя Mocковии получило первенствующее значение, особенно у иностранцев, как первенствующая провинция, давшая название остальной части ( Автор здесь смешивает Иоанна Ш с Иоанном Калитой ).

Это государство простирается к северу до Ледовитого моря (mer Glacial), на востоке протекает река Обь (Оbу) через земли Самоедов (Samoiedes) по направлению к Новой Земле (Nova Zembla), к югу она простирается до Каспийского моря (mer Caspienne), на западе же примыкает к Польше и Ливонии (Pologne et la Livonie).



И если взять его протяжение с севера на юг напр., от Колы в Лапландии (Kola en Laponie) до Астрахани, у моря Каспийского, то будет 600 миль; ширина его с запада на восток будет не меньше того. Таким образом Московия, бесспорно, самое большое государство в Европе.

Совершенно справедливо, что она изобилует лесами; на пространстве 500 миль, которые мы проехали в этой стране, мы их не теряли из виду, не смотря на то, что эта часть была лучше населена.



Эти леса суть остатки Герцинского леса (foret d’Hercynie), который некогда простирался вдоль всего севера и который здесь более заметен, нежели в странах соседних, потому что Московия недостаточно еще населена, чтобы еще их расчищать; распаханная часть вполне удовлетворяет нуждам жителей.



Все почти леса состоят из ели и березы, которые бывают так густы, что солнечные лучи едва проникают в них, вследствие чего путешествие здесь летом доставляет большое удовольствие. Но что всего более доставляет удовольствия в этой стране это то, что она, будучи совершенно ровною, орошается большим количеством озер и рек.



Из озер замечательны: Ладога (Ladoga) недалеко от Финского залива (golfe de Finlande), имеющее около тридцати миль длины и почти столько же ширины. Потом озеро Онега (Onega), которое почти одинаковой длины, хотя меньшей ширины, но все-таки довольно длинно.



Кроме того Бело озеро (Biala Ozera), Ильмен (l’Ilmen), через которое мы проезжали во время нашего путешествия [6] и много других менее значительных, о которых я умалчиваю.

Из этих озер в разные стороны вытекает множество рек. Так из маленького озера, которое находится в Тверской провинции (province de Twere) вытекает Волга, о которой мы уже упоминали и которая есть самая большая река не только в Московии, но даже и во всей Европе.



Дон (Don), который древние географы называли Танаисом (Tanais) и которым они отделяли Европу от Азии, точно также берет свое начало в озере Рязанской провинции, находящемся в тридцати милях от Москвы; здесь он течет довольно долго на восток, потом снова поворачивает на юг и впадает в Азовское море (Palus Maeotis).



Но кроме этих знаменитых рек есть еще Борисфен, который местные жители называют теперь Днепром (Nieper) и который отделяет Mocковию от Литвы. Он берет начало в лесу Волконском, близ Смоленска, течет быстро по направлению к югу и наконец вливается в Черное море (Pont—Euxin). Кроме этих есть еще большая Двина (Dvina), по которой мы путешествовали, на востоке Обь, о которой я уже говорил.

Москва (Mosca) и Двина (Dvina), протекающая через Ливонию, и впадающая в Балтийское море (mer Baltique) суть тоже довольно значительные реки. Кроме этих рек можно еще назвать множество и других, большая часть которых впадает в Волгу, в это большое вместилище, которое, увеличиваясь на пути множеством впадающих рек, впадает в Каспийское море большою, так сказать, гирлою, вследствие чего и впадает во многих местах, так что образует 10 или 11 устьев.

Что касается климата страны, то он в высшей степени холоден зимой, и так как все провинции более или менее отдалены от севера, то поэтому бывают и различные степени холода.



Около Москвы, расположенной почти в центре страны, зима длится обыкновенно не более 6 или 7 месяцев, между тем как в областях, лежащих далее к востоку и северу, она продолжается гораздо далее, так как реки тают лишь в мае и снова замерзают в августе. Как [7] бы то ни было, холод везде бывает столь суров, что зимой замерзают все воды страны и так изменяют свою поверхность, что с трудом можно ее отличить от почвы.



Самые большие озера и самые быстрые реки — все подвергаются этой метаморфозе; изменяя по-видимому свой вид, они изменяют и способ ими пользоваться, ибо летом по ним переправляются в лодках, а зимой по ним ездят сани, так же свободно, как и по земле, так как нет ни одного озера, ни реки, лед которой был бы менее 3 или 4 футов толщины.

Довольно вероятно, что это громадное обилие, находящихся в Московии вод, будучи замерзшими, способствуют климату быть холодным, как и есть в настоящее время, что под час его можно преодолеть физическими упражнениями; земля иногда трескается, как бы от засухи, и если бросить немного воды в воздух, то она замерзает по мере того, как она падает на землю.



Если выйти из теплой комнаты на воздух, то вследствие такой значительной перемены воздуха, дыхание спирается так, что нет возможности дышать; если же послюнить пальцы и прикоснуться ими средь зимы к куску железа, олова или к какому-нибудь другому металлу, выставленному на воздухе, то они так прилипнут, что если их отнять, то кожа остается на металле.



Наконец, благодаря такому сильному холоду, не редкость встретить на дороге человека, оцепеневшего от холода; еще чаще можно видеть с отмороженными членами тела, как: губ, носа, ушей, рук, ног, как более восприимчивых к холоду. Об этом я могу судить личным опытом.



Несмотря на это, московские зимы представляют по крайней мере и удобство: как только зима установилась, то нет ни дождя, ни грязи, и все это время страна покрыта снегом; он выпадает обыкновенно в начале зимы, после чего погода стоит ясная, воздух искрится мелкими и нежными замерзшими снежинками, которые, поднимаясь в воздух, причиняют величайшее зло путешественникам.



И так снег, будучи плотным и хорошо замерзшим, дает xopoший санный путь, который совершенно удобен, как я уже и имел [8] случай заметить при описании нашего путешествия от Вологды к Москве ( Описание это относится к собственно «Реляциям» ).



Но лучшая польза, какую приносит холод Московии, состоит в том, что страна эта очень здоровая, так что нечего и говорить о народных болезнях и переменах погоды, встречаемых часто в теплых странах: ибо если только хорошо одеться, то и тело становится сильнее и здоровье крепче.



Правда, летом жара бывает чрезмерна и почти невыносима, ночи же наоборот так свежи, что мы во время нашего путешествия летом, в июле месяце, видели изморозь, что происходит, без сомнения, вследствие сильного охлаждения земли ночью.



Не нужно думать, что перемена времени столь сильная и внезапная не может причинить вреда здоровью, не будучи к тому привычным, подобно Москвичам, не позаботившись насколько необходимо прикрыться, чтобы вознаградить солнечную теплоту.



Как в Московии бывают различные степени холода, по причине климатических различий, которым подвергнут обширный континент, по той же причине огромная разница и в длине дня: между тем как в Москве самый большой день продолжается около 18 часов и соразмерно ночь; на севере и западе, а именно в Лапонии (Laponie), Кондоре (Condora) и у Печоры (Petzora) последовательно шесть месяцев сряду продолжается день и шесть месяцев ночь.

Состояние страны по отношению к потребностям человека.

Из необходимых потребностей для жизни человека Московия производит много ржи и притом в столь короткое время, какое возможно только себе представить.



В окрестностях Москвы и в соседних княжествах земля освобождается от снега обыкновенно в начале апреля; посевы же производятся не ранее мая месяца, так как [9] земля нуждается во времени, чтобы отмерзнуть; все это ни сколько не препятствует, чтобы рожь не была бы готова для жатвы в июле месяце.



Снег, тающий весною, после долгого лежания на поверхности земли, размягчает ее, приготовляет к получению силы от солнечных лучей и, благодаря жаре днем и прохладе ночью, рожь поспешно развивается и менее, чем в два месяца, созревает. Правда, страна не везде одинаково плодородна: провинции, близко лежащие к северу и северо-западу почти не производят ржи, но за то остальные производят ее не только для своего государства, но и для других.

Как много страна производит ржи, так же много и плодов: слив, груш, вишен, яблок, нет только плодов, требующих много времени для созревания: орехов, винограду и проч.

Зелени и огородных овощей очень много; но изобильнее лука и чеснока ничего нет. Есть также множество огурцов, тыкв, и дынь, между которыми встречаются поразительной величины.

Сверх того есть много меду, пчелы сами без помощи человека делают свои соты.

Что касается соли, то северные княжества могут в изобилии снабжать остальные.

Так как страна эта богата пастбищами, то встречается очень много скота. Из дичи встречается очень много зайцев, ланей, диких кабанов. Дичи вообще очень много. Кроме домашних птиц встречается много фазанов, куропаток, кур, бекасов, глухарей и диких голубей. Все леса наполнены маленькими птицами: дроздами, жаворонками и др.



Сверх этого есть много хищных птиц; около Архангельска (Archangel) встречаются совершенно белые соколы. Как леса доставляют человеку много дичи, так точно озера, реки, пруды снабжают во множестве рыбою, которая весьма хороша на вкус и бывает различного вида. В отношении напитков страна производит многое, из чего можно варить пиво.

Вместо вина жители приготовляют водку, которая очень свойственна тамошнему климату. [10]

Из материалов, служащих для приготовления одежды, Московия производит много льна и пеньки, из которых выделывается холст. Леca так изобилуют дикими животными, что недостатка в мехах, чтобы выдерживать суровость климата, не бывает.



Кроме обыкновенных мехов как то: выдр, куниц, зайцев и лисиц (последние два зимой белого цвета) есть еще более ценные, а именно: черных лисиц, соболей, бобров, горностаев и белок ( Из мехов наиболее ценными были собольи меxa, они ценились от 3-100 руб. ).

На севере встречается много буйволов. Если меха медведей и волков употребляются, то страна эта так изобилует ими, что даже небезопасно бывает путешествовать и особенно зимою, потому что в это время они бродят стаями, и удручаемые голодом, не щадят ничего, чем можно только насытиться. Между ними встречаются белые и черные; белые обыкновенно очень свирепы.

Около Астрахани (по словам Олеapия, который меня в этом уверял) есть тыква (citrouille) наподобие ягненка, которая, по мере того, как растет, переменяет место, везде, где только находится, опустошает траву и выросши, покрывается мохнатою шерстью, которая, по изготовлении, служит мехом ( Вот что мы находим об этом у Олеария (перевод Барсова, стр. 120). «Рассказывали нам также, что там за Самарой, между реками Волгою и Доном, растут редкие дыни или скорее тыквы, которые величиною и родом похожи на обыкновенные дыни, наружностью же походят на ягненка, имея весьма ясно очертанные члены его, и русские поэтому называют его Баранец (Boranetz). Стебель этой дыни начинается, как обыкновенно, тотчас у пупочка, но самая дыня, во время росту переменяет место на такое расстояние, как только позволяет это стебель; куда ни обратится, везде высушивает траву, и pyccкие говорят, что эта дыня пожирает траву. Когда плод созреет, то стебель засыхает, самый же плод покрывается курчавой шерстью, как у ягненка, и шерсть эту выделывают и приготовляют к употреблению против холода» ).

Что касается выделки кож в Poccии, то это есть вещь, столь известная повсюду, что я не считаю нужным о ней говорить. [11]

Относительно построек скажу, что каменных строений встречается очень мало; в вознаграждение этого недостатка есть очень много леса. Я нахожу, что деревянные постройки значительно удобнее каменных, не потому только, что деревянное здание может быть выстроено сравнительно в меньшее время и с меньшим трудом, но потому, что дерево, и по преимуществу сосна, меньше пропускает холод и сырость, чем камень.



Есть, правда, в этом и невыгода: дерево — вещество сгораемое, почему они и бывают чаще подвержены пожарам ( Каменные постройки в те времена были редкостью. Когда в 15 в. один купец под именем Таракан выстроил около Кремля каменный дом, то жители ходили на него смотреть, как на диковинку. При Михаиле Федоровиче они начали появляться чаще, после смерти Алексея Михайловича указом 1684 г. запрещено было строить деревянные здания в Китай-городе и Белом-городе. Наш автор один из немногих иностранцев предпочитает деревянные постройки каменным. ).

Вместо стекол в окнах, в Корелии (Corelie) около Архангельска употребляется тальк. Он добывается из гор, легко раскалывается на мелкие и тонкие пласты, также прозрачен, как и стекло и никогда не разбивается.

В Московии встречается также множество лошадей, которые вообще росту небольшого, что, впрочем, нисколько не мешает им быть крепкими и нести хорошую службу. Встречается очень много серы и селитры. Из соснового дерева выделывается громадное количество терпентинного масла, смолы, резины, особенно на севере и востоке.



Встречаются и рудники, но в малом числе. Так как недостатка в скоте и меде нет, то поэтому возможно добывать достаточное количество сала и воску.

Сверх этого страна производит много цветов и трав. Из ствола дерева, называемого Москвичами березою (beroze-vites) приготовляют в мае, июне и июле месяцах довольно здоровый напиток.

У монастыря св. Николая ( На Беломорском прибрежье. ) есть рыба, весьма похожая на нерпу, из жира которой приготовляют масло,

[12] употребляемое для многих вещей; очищенное употребляется при изготовлении шерсти для сукон; из него делают мыло и пм смягчают кожи. Около Печоры (Petzora) есть рыба называемая моржем (morse), она имеет два клыка, употребляемые на ручки для ножей и сабель.

Сибирь производить известный клей, которым склеивают бумагу; смочив его, проводят по краям двух листов и они так крепко прилипают друг к другу, что с трудом поверишь, что они склеены.

Чарльз Говард Карлайл



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По прочтении, безусловно, возникает ряд вопросов к некоторым современным альтернативщикам, равно как и к официальным историкам.Например, как же всё-таки объяснить существование вплоть до наших дней сотен построек, которые явно не рассчитаны на столь холодный климат, как описано выше? В частности, вопрос касается и московского Исторического музея, о чём как-то рассказывал Войтенков.Получается, что либо такие здания старше того возраста, что им приписали историки, либо хронология невероятно растянута и Карлайл жил отнюдь не 4 века назад, а в более близкую нам эпоху.Возможны, безусловно, и иные предположения, вроде вранья англичанина или вообще полной фальсификации источника.