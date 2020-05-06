В США расстреляли китайского ученого, утверждавшего о прорыве в исследованиях коронавируса

В США убит китайский ученый. Доктор Бин Лю работал в медицинском центре Питтсбургского университета над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе Covid-19. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии и, по его собственным словам, был на пороге важного открытия относительно коронавируса. Однако в субботу его нашли мертвым в собственном доме, с многочисленными огнестрельными ранениями головы, шеи, туловища и конечностей.

Убийца был найден за крайне короткое время, найден мертвым. Им оказался знакомый ученого 46-летний Хао Гу, который сначала застрелил Лю, а потом наложил на себя руки в сотне метров от дома ученого. Но мотивы Гу до сих пор остаются неизвестными.

Коронавирус уже породил огромное количество «теорий заговора». Начиная от теорий о том, что вместо вакцины людям будут вводить какие-то неведомые чипы (эту теорию даже официально признала фейком Генпрокуратура), заканчивая теорией о рукотворном происхождении этого болезни, которую продвигает в массы сам президент США Дональд Трамп.

Сказать наверняка, что какие-то из этих теорий правдивы на данный момент невозможно, но некоторые события буквально обречены на то, чтобы обрасти конспирологическими теориями. Например, без внимания сторонников «теорий заговора» вряд ли останется гибель ученого Бина Лю, который был расстрелян в собственном доме, когда находился на грани важных научных открытий в области расшифровки коронавируса.

Убийцей 37-летнего Бина Лю оказался его знакомый Хао Гу. По информации полиции, он вошел через незапертую дверь в жилище ученого, жены которого в это время не было дома, и расстрелял его из пистолета. У Лю были обнаружены многочисленные ранения в области головы, шеи, а также по всему телу. После убийства ученого Хао Гу вернулся в свою машину, припаркованную в 100 метрах от дома Лю. Там убийца совершил суицид, серьезно усложнив работу полицейских.

Стражи порядка до сих пор не могут внятно объяснить мотивы убийцы. Они отметают версию, что причиной стало китайское прошлое ученого, однако, что именно спровоцировало конфликт, приведший к жестокому убийству, доподлинно неизвестно. Тем не менее, факт остается фактом – один из ведущих ученых, находившийся, по его собственному признанию, на пороге большого открытия, оказался убит.

По случаю смерти Бина Лю Питтсбургский университет выпустил такое заявление: «Он был плодовитым исследователем, которым восхищались. Бин Лю был на грани открытий, очень важных для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2. Мы приложим все усилия, чтобы завершить исследования Лю и таким образом воздать должное его труду».

Уроженец Китая Бин Лю получил степень бакалавра и доктора наук в области компьютерных наук в Национальном университете Сингапура, а затем учился в докторантуре в престижном университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

За последние годы он стал автором и соавтором целого ряда монографий и научных статей, заработав репутацию плодовитого исследователя и уважаемого наставника для более молодых коллег.

На данный момент остается только ждать, к каким результатам придут ученые, продолжающие исследование Бина Лю. Вполне возможно, что именно профессиональная деятельность доктора стала причиной его убийства. Если исследование, например, точно докажет, что вирус все-таки является продуктом деятельности человека, то данный инцидент обречен на то, чтобы обрасти множеством теорий. Впрочем, полиция штата Пенсильвания просит на бросаться в преждевременные выводы – причины убийства ученого вполне могут скрываться в его личной жизни, а не в профессиональной деятельности, которая была направлена на борьбу с коронавирусом.

Источник: https://nstarikov.ru/v-ssha-rasstreljali-kitajskogo-uchenogo-utverzhdavshego-o-proryve-v-issledovanijah-koronavirusa-115258