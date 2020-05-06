Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2020

Иногда полицейских недооценивают. Относятся к ним не так серьезно, как к военным. Однако это не касается сотрудников полиции воюющей Луганской Народной Республики. Дело в том, что Министерство внутренних дел ЛНР сформировали люди, стоявшие у истоков борьбы с украинской агрессией.

В 2014 году многие сотрудники еще украинской милиции перешли на сторону киевской власти. То ли дело было в обещаниях пенсии и украинской карьеры, то ли в коррупционных связях. В общем, люди оказались с гнильцой. Они покинули Луганск и другие наши города, перейдя в состав украинских структур. Многие из них даже участвовали в украинской карательной операции.

Но часть сотрудников осталась нести службу, и именно они составили костяк республиканского МВД. Присоединившись к ним, полицейскими стали многие ополченцы первой волны.

В самые тяжелые дни они не только обороняли Новороссию от украинских карательных батальонов, но и боролись с мародерами, помогали мирным жителям, сохраняли порядок в прифронтовой зоне.

Очередным испытанием для них стала Чернухинско-Дебальцевская операция. В освобождении Чернухино, ставшего её эпицентром, принимал участие сводный отряд МВД ЛНР во главе с министром, Игорем Александровичем Корнетом. С тех пор луганские полицейские по праву считаются одними из самых героических защитников Республики.

Поэтому Боевое знамя, врученное МВД ЛНР весной 2015 года, для луганских правоохранителей не просто является предметом парадного ритуала. Это реальный символ боевой славы тех, кто отдал жизнь и здоровье в бою, и тех, кто сегодня готов это сделать в любой момент. Напомню, личный состав МВД ЛНР участвует в обороне Республики и несет не только правоохранительную, но и боевую службу.

Поэтому 5 мая, несмотря на карантин, состоялось торжественное открытие прекрасного памятника, посвященного вручению боевого знамени МВД ЛНР.

Скульптурная композиция, включающая офицера полиции и бойца ОМОН с боевым знаменем в руках, отныне будет стоять у фасада здания республиканского правоохранительного ведомства.

Так решили отметить героическую роль сотрудников министерства в защите Республики глава ведомства, генерал-майор полиции Игорь Корнет, и первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко. Воплотили их замысел в жизнь мастера Союза художников ЛНР во главе со скульптором-монументалистом Александром Елизаровым.

Министр МВД с первым замминистра культуры и открыли памятник в сопровождении оркестра МВД ЛНР под руководством майора полиции Алексея Кирсанова.

«В момент самой напряженной боевой деятельности нашей Республики наше министерство, все подразделения показали себя как боевое слаженное подразделение, которое может выполнить любые задачи по защите прав и свобод наших граждан ценой собственной жизни», — отметил министр Игорь Корнет.

Как отметил Александр Корниенко, в честь пятилетия вручения боевого знамени традиционно планировались торжественные мероприятия для жителей Республики, включающие показательные выступления сотрудников МВД ЛНР. Однако из-за карантина пришлось ограничиться открытием памятника без многочисленных зрителей.

Впрочем, все, кто неравнодушен к борьбе Донбасса и к службе полицейских ЛНР, смогут увидеть репортаж в средствах массовой информации. А по окончании карантина — и посетить его лично.

Читайте также: Пророчество Иоанна Крестьянкина могло быть о коронавирусе, — митрополит Тихон

Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»