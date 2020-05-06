Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2020
- 13:05 Народная милиция ЛНР поздравила ветеранов ВОВ.
- 10:15 В центре Донецка прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 Боевое знамя МВД ЛНР: героический путь полиции от битвы за Луганск до котла в Дебальцево (ФОТО).
- 03:00 «Волонтёры» раскрыли реальные потери карателей в апреле.
- 02:30 Военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону ДНР, позвонил матери (ВИДЕО).
Народная милиция ЛНР поздравила ветеранов ВОВ
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В центре Донецка прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)
Утром 6 мая в центре Донецка прогремел взрыв, напугавший местных жителей.
По сообщениям очевидцев, у здания Ворошиловского РОВД (ул. Любавина, 4) взорвался и загорелся автомобиль марки Hyundai.
Других подробностей происшествия в настоящее время нет, «Русская Весна» следит за развитием ситуации.
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Боевое знамя МВД ЛНР: героический путь полиции от битвы за Луганск до котла в Дебальцево (ФОТО)
Иногда полицейских недооценивают. Относятся к ним не так серьезно, как к военным. Однако это не касается сотрудников полиции воюющей Луганской Народной Республики. Дело в том, что Министерство внутренних дел ЛНР сформировали люди, стоявшие у истоков борьбы с украинской агрессией.
В 2014 году многие сотрудники еще украинской милиции перешли на сторону киевской власти. То ли дело было в обещаниях пенсии и украинской карьеры, то ли в коррупционных связях. В общем, люди оказались с гнильцой. Они покинули Луганск и другие наши города, перейдя в состав украинских структур. Многие из них даже участвовали в украинской карательной операции.
Но часть сотрудников осталась нести службу, и именно они составили костяк республиканского МВД. Присоединившись к ним, полицейскими стали многие ополченцы первой волны.
В самые тяжелые дни они не только обороняли Новороссию от украинских карательных батальонов, но и боролись с мародерами, помогали мирным жителям, сохраняли порядок в прифронтовой зоне.
Очередным испытанием для них стала Чернухинско-Дебальцевская операция. В освобождении Чернухино, ставшего её эпицентром, принимал участие сводный отряд МВД ЛНР во главе с министром, Игорем Александровичем Корнетом. С тех пор луганские полицейские по праву считаются одними из самых героических защитников Республики.
Поэтому Боевое знамя, врученное МВД ЛНР весной 2015 года, для луганских правоохранителей не просто является предметом парадного ритуала. Это реальный символ боевой славы тех, кто отдал жизнь и здоровье в бою, и тех, кто сегодня готов это сделать в любой момент. Напомню, личный состав МВД ЛНР участвует в обороне Республики и несет не только правоохранительную, но и боевую службу.
Поэтому 5 мая, несмотря на карантин, состоялось торжественное открытие прекрасного памятника, посвященного вручению боевого знамени МВД ЛНР.
Скульптурная композиция, включающая офицера полиции и бойца ОМОН с боевым знаменем в руках, отныне будет стоять у фасада здания республиканского правоохранительного ведомства.
Так решили отметить героическую роль сотрудников министерства в защите Республики глава ведомства, генерал-майор полиции Игорь Корнет, и первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко. Воплотили их замысел в жизнь мастера Союза художников ЛНР во главе со скульптором-монументалистом Александром Елизаровым.
Министр МВД с первым замминистра культуры и открыли памятник в сопровождении оркестра МВД ЛНР под руководством майора полиции Алексея Кирсанова.
«В момент самой напряженной боевой деятельности нашей Республики наше министерство, все подразделения показали себя как боевое слаженное подразделение, которое может выполнить любые задачи по защите прав и свобод наших граждан ценой собственной жизни», — отметил министр Игорь Корнет.
Как отметил Александр Корниенко, в честь пятилетия вручения боевого знамени традиционно планировались торжественные мероприятия для жителей Республики, включающие показательные выступления сотрудников МВД ЛНР. Однако из-за карантина пришлось ограничиться открытием памятника без многочисленных зрителей.
Впрочем, все, кто неравнодушен к борьбе Донбасса и к службе полицейских ЛНР, смогут увидеть репортаж в средствах массовой информации. А по окончании карантина — и посетить его лично.
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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»
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«Волонтёры» раскрыли реальные потери карателей в апреле
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении боевики 93-й бригады преступника Брыжинского из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов подвергли обстрелу районы н. п. Золотое-5 и Березовское, выпустив в направлении мирных жителей пятнадцать 120-мм мин и двадцать девять гранат.
Факты преступлений, совершенных командиром 93-й бригады ВСУ в отношении жителей нашей Республики, задокументированы, а материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении Брыжинского.
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Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.
Так, в н. п. Орехово накануне обстрела территории ЛНР нашей разведкой были зафиксированы минометные огневые позиции и размещение трех БМП-2 в непосредственной близости от жилых домов.
В зоне ответственности 30 бригады ВСУ отмечено размещение трех ББМ, одного БМП и одного БТР-70 в н. п. Золотое.
Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, а обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.
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Как мы ранее сообщали, представители украинских СМИ, ведущие свою журналистскую деятельность в зоне ответственности 30-й бригады, из-за личных амбиций и желания получить эксклюзивные материалы стали причиной дисциплинарного взыскания командованию соединения из-за ненадлежащего инженерного оборудования позиций.
По данным нашего источника в 30-й бригаде, вчера командование бригады отдало указания на проведение инженерного дооборудования позиций с использованием окопных зарядов.
Во время проведения минно-взрывных работ на одной из позиций соединения в районе н. п. Попасная произошел несчастный случай. Четверо военнослужащих бригады, не имевшие опыта проведения подобных работ, не дождавшись прибытия специалиста-взрывотехника, самостоятельно приступили к выполнению инженерных работ.
Из-за неумелых действий «горе»-инженеров произошло несанкционированное срабатывание заряда во время его установки.
В результате взрыва окопного заряда один украинский каратель погиб, а трое его товарищей в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь в Северодонецке.
Командование бригады из-за невозможности предоставления съемочной группе телеканала «Украина» фактов обстрелов со стороны НМ ЛНР было вынуждено подать в штаб «ООС» данные потери как небоевое травмирование.
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Благодаря украинским волонтерам, регулярно посещающим подразделения в зоне карательной операции, нам поступила информация о количестве небоевых потерь среди боевиков ОТГ «Север».
Основными причинами гибели и травмирования украинских боевиков является чрезмерное употребление алкогольных напитков и нарушение требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время несения службы на передовых позициях.
Так, по официальным данным штаба «ООС», в группировке противника в апреле погибли четверо и ранены двадцать шесть военнослужащих, в то же время, согласно имеющейся информации, за апрель среди боевиков 93-й, 30-й, 59-й и 25-й бригад ВСУ зафиксирована гибель семнадцати и ранение более сорока военнослужащих.
В частности: в 93-й бригаде — шесть погибших и семнадцать раненых; в 30-й бригаде — двое погибших и девять раненых; в 25-й бригаде — четверо погибших и одиннадцать раненых; в 59-й бригаде — пять погибших и семь раненых.
Лидером по небоевым потерям среди оккупационных войск ОТГ «Север» является 93-я бригада. В данном соединении в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения получили ранения начальник артиллерии бригады полковник Дубовик А.Л., солдаты Ткаченко А.Н., Ризник В.Н., Шпак С.А., Николенко А.Н. и Химочка А.А.
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По имеющимся у нас достоверным данным, командование бригад за время нахождения в зоне карательной операции разработало и реализовало преступную схему по сокрытию небоевых потерь и выдаче их как травмированных в результате обстрелов со стороны Народных Республик.
Так, в 93-й и 30-й бригадах командование частей за финансовое вознаграждение в размере от 5 до 20 тысяч гривен покрывает реальные данные о характере получения ранений подчиненных преступников.
Учитывая печальный опыт соседнего подразделения по организации работ съемочных групп украинских телеканалов, командир 93-й бригады Брыжинский, для исключения утечки сведений о реальном положении дел в соединении, отдал указания подчиненным подразделениям РЭБ осуществлять подавление сотовой связи в районах работы журналистов для избежания их выхода в прямой эфир.
Кроме того, работниками режимных органов соединения перед убытием на позиции у всех членов съемочной группы изымаются персональные мобильные телефоны, а также мультимедийные устройства, позволяющие осуществлять фото- и видеофиксацию и имеющие выход в сеть «Интернет».
Принимаемые командованием 93-й бригады меры не избавили руководящий состав соединения от скандалов с представителями украинских СМИ.
Так, съемочная группа телеканала «Дом», используя личные знакомства, написала жалобу командующему «ООС» на преступные действия личного состава бригады.
Поводом для обращения к генералу Кравченко послужило то, что вернувшиеся от сотрудников режимного органа персональные гаджеты имели повреждения и изменение конструктивных особенностей.
Так, журналисту А. Волковой вернули сотовой телефон марки «Айфон 11» с разбитым экраном, а ее оператору А. Магомедову вернули ноутбук с извлеченным жестким диском и модулем беспроводного доступа.
Согласно приказу, принятому командующим «ООС», командиру 93-й бригады приказано принести свои личные извинения съемочной группе, а также полностью восстановить испорченное имущество.
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Военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону ДНР, позвонил матери (ВИДЕО)
Военнослужащему ВСУ, Анатолию Капицкому, который перешёл на сторону ДНР, предоставили возможность позвонить домой матери.
Анатолий рассказал о причинах, которые побудили его к уходу из рядов украинской армии, о своём самочувствии.
А также попросил мать предупредить его сослуживцев о возможном заражении коронавирусом.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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